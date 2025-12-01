1 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 1 decembrie de-a lungul timpului.
Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.
Iar ziua de 1 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.
Evenimente petrecute pe 1 decembrie
Pe 1 decembrie 1640, Portugalia își câștigă independența față de Spania, iar João IV devine rege. Pe 1 decembrie 1800, orașul Washington, fondat în 1791, a devenit capitala Statelor Unite ale Americii. Pe 1 decembrie 1822, Pedro I este încoronat împărat al Braziliei. Pe 1 decembrie 1835, Hans Christian Andersen publică prima sa carte de povești. Pe 1 decembrie 1864 este oficializat decretul privind înființarea "Casei de Depuneri și Consemnațiuni". Pe 1 decembrie 1878 a fost instalată prima linie telefonică la Casa Albă. Pe 1 decembrie 1916, în Primul Război Mondial, la București s–a instalat Administrația militară germană. Valoarea totală a pagubelor provocate de ocupație se ridică, în noiembrie 1918, la aproape 18 miliarde lei aur. Pe 1 decembrie 1918, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia proclamă unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României. Pe 1 decembrie 1918, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Slovenia, Croația, Dalmația, Voivodina și Bosnia și Herțegovina se unesc în "Regatul sârbilor, croaților și slovenilor". Pe 1 decembrie 1919 este investit primul guvern de coaliție din istoria interbelică a României, condus de Alexandru Vaida-Voievod. Pe 1 decembrie 1920, Consiliul orășenesc al orașului Brașov a donat Castelul Bran Reginei Maria a României, ca semn de recunoștință față de contribuția sa la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918.
Pe 1 decembrie 1934, în Uniunea Sovietică, Serghei Kirov, membru al Biroului Politic, este împușcat mortal de Leonid Nikolaev la sediul Partidului Comunist din Leningrad. Pe 1 decembrie 1936 este inaugurat Arcul de Triumf din București, în prezența Regelui Carol al II–lea și a Reginei Maria. Pe 1 decembrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, Împăratul Hirohito al Japoniei dă aprobarea finală pentru a iniția războiul împotriva Statelor Unite. Pe 1 decembrie 1948, prin Decretul comunist nr. 358 este desființată Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică. Pe 1 decembrie 1953, Rosa Parks a fost arestată la Montgomery, Alabama, SUA, pentru că a refuzat să cedeze locul în autobuz unui călător alb. Pe 1 decembrie 1959 este semnat Tratatul Antarcticii, prin care s-a interzis efectuarea de teste militare în Antartica. Tratatul este semnat de 12 națiuni, printre care și SUA. Pe 1 decembrie 1988, Benazir Bhutto este numită prim-ministru al Pakistanului, devenind prima femeie lider care conduce o națiune musulmană. Pe 1 decembrie 1990, la Alba Iulia a avut loc ședința solemnă a Parlamentului României consacrată sărbătoririi zilei de 1 Decembrie. Aceasta devine pentru prima dată Ziua Națională a României. Pe 1 decembrie 1990 s-a încheiat operațiunea de săpare a tunelului între Marea Britanie și Europa, unind astfel pentru prima dată continentul european de insulele britanice. Pe 1 decembrie 1991, în timpul Războiului Rece, alegătorii ucraineni aprobă în mod covârșitor un referendum pentru independența față de Uniunea Sovietică. Pe 1 decembrie 2005, în Marea Britanie, Casa de licitații Sotheby's scoate la licitație un manuscris unic scris de marele compozitor Ludwig van Beethoven și care a fost pierdut pentru mai mult de un secol. Prețul de deschidere al vânzării a fost estimat la peste 1 milion de lire sterline.
Nașteri pe 1 decembrie
O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 1 decembrie, de la Regele Ludovic al VI-lea al Franței, născut pe 1 decembrie 1081, sau Marie Tussaud, fondatoarea "Muzeului figurilor de ceară" din Londra, născută pe 1 decembrie 1761, şi până la pictorul român Gheorghe Petrașcu, născut pe 1 decembrie 1872, sau scriitorul român Cezar Petrescu, născut pe 1 decembrie 1892.
Mai spre zilele noastre, într-o zi de 1 decembrie s-au născut personalităţi precum muzicianul român Johnny Răducanu, născut pe 1 decembrie 1931, actorul şi regizorul american Woody Allen, născut pe 1 decembrie 1935, actriţa americană Bette Midler, născută pe 1 decembrie 1945, actorul italian Remo Girone, născut pe 1 decembrie 1948, traficantul columbian Pablo Escobar, născut pe 1 decembrie 1949, actorul american Treat Williams, născut pe 1 decembrie 1951, sau fotbalistul italian Salvatore Schillaci, născut pe 1 decembrie 1964.
Decese pe 1 decembrie
O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 1 decembrie. Dintre acestea amintim pe Regele Henric I al Angliei, decedat pe 1 decembrie 1135, Papa Leon al X-lea, decedat pe 1 decembrie 1521, Ţarul Alexandru I al Rusiei, decedat pe 1 decembrie 1825, Papa Pius al VIII-lea, decedat pe 1 decembrie 1830, geograful britanic George Everest, decedat pe 1 decembrie 1866, sau politicianul israelian David Ben Gurion, decedat pe 1 decembrie 1973.
România i-a pierdut într-o zi de 1 decembrie, printre alţii, pe compozitorul Ion Vasilescu, decedat pe 1 decembrie 1960, compozitorul Nicolae Bretan, decedat pe 1 decembrie 1968, caiacistul Aurel Vernescu, decedat pe 1 decembrie 2008, sau regizorul Andrei Blaier, decedat pe 1 decembrie 2011.
