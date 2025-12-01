1 decembrie, Sfântul Proroc Naum. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
Luni, 1 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Proroc Naum, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Sfântul Proroc Naum era din Elcheseea, din seminţia lui Simeon. Conform crestinortodox.ro, a trăit cu 460 de ani înainte de Hristos.
Le-a vestit ninivitenilor că cetatea lor va pieri. Ninivitenii, care se pocăiseră în urma propovăduirii lui Iona, au revenit după puţin timp la faptele cele rele.
Cetatea Ninive a fost cufundată, în urma unui cutremur, într-un iezer, după cum vestise Sfântul Naum. El a trecut la cele veşnice la 45 de ani. Numele său se tâlcuieşte "odihnă" sau "mângâiere".
