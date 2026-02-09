10 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 10 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 10 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 10 februarie

Pe 10 februarie 1258, în timpul invaziilor mongole, Bagdadul cade în mâinile mongolilor, punând capăt Epocii de Aur islamice. Pe 10 februarie 1355, Regele Ludovic I al Ungariei confirmă înțelegerea cu Nicolae Alexandru, care, în schimbul unor garanții de securitate, a acceptat suzeranitatea regală maghiară asupra Valahiei Transalpine ("Țara Românească"). Pe 10 februarie 1388, se face menționarea, pentru prima dată, a orașului-cetate Suceava, drept capitală a statului feudal Moldova. Pe 10 februarie 1763, în urma Tratatului de pace de la Paris, Franța a cedat Regatului Unit Canada și teritoriile din America de Nord, de la est de râul Mississippi. Pe 10 februarie 1841 a intrat în vigoare "Actul uniunii", ce confirmă oficial unirea Canadei Superioare cu Canada Inferioară (actul fusese semnat în 1840). Pe 10 februarie 1867 are loc, la Iași, premiera piesei "Răzvan Vodă", de B.P. Hașdeu, prima dramă istorică românească importantă. Pe 10 februarie 1882, Bogdan Petriceicu Hașdeu este ales membru al Societății de lingvistică din Paris. Pe 10 februarie 1904, Împăratul Japoniei a declarat, în mod oficial, război Rusiei, condamnând pretențiile rusești asupra Coreei și Manciuriei.

Pe 10 februarie 1938, Regele Carol al II-lea înlatură guvernul Goga–Cuza și instaurează un regim de autoritate personală. În fruntea guvernului este numit patriarhul Miron Cristea. Pe 10 februarie 1941, Marea Britanie rupe relațiile diplomatice cu România și extinde asupra ei măsurile de blocadă. Pe 10 februarie 1942, primul Disc de Aur a fost decernat, de către Compania RCA VICTOR, americanului Glenn Miller, pentru melodia "Chatta Nooga Choo Choo". Pe 10 februarie 1945, în Al Doilea Război Mondial, Armata I română începe operațiunea pentru zdrobirea bastionului inamic din Munții Javorina (Cehoslovacia). Pe 10 februarie 1947, delegația Guvernului român semnează, la Paris, Tratatul de pace cu Puterile Aliate și Asociate. României i se recunosc drepturile legitime asupra Transilvaniei de Nord și i se impune plata unor despăgubiri, în contul reparațiilor de război. Pe 10 februarie 1947, Italia a retocedat, Iugoslaviei, Dalmația, ocupată în timpul războiului. Pe 10 februarie 1990, Curtea Supremă de Justiție, sesizată de Procuratura Generală, hotărăște trimiterea în judecată pentru complicitate la genocid, în perioada timișoreană a Revoluției Române din decembrie 1989, pe membrii comandamentului instituit la Timișoara pentru înăbușirea și reprimarea Revoluției. Pe 10 februarie 2025, în urma inițierii în Parlament a procedurii de suspendare a președintelui, Klaus Iohannis a anunțat că va demisiona din funcția de șef al statului, demisie ce va intra în vigoare la 12 februarie.

Nașteri pe 10 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 10 februarie, de la poetul şi prozatorul rus Boris Pasternak, născut pe 10 februarie 1890, şi până la dramaturgul german Bertolt Brecht, născut pe 10 februarie 1898.

De asemenea, într-o zi de 10 februarie s-au născut şi personalităţi precum scriitorul român Anton Holban, născut pe 10 februarie 1902, actorul român Victor Rebengiuc, născut pe 10 februarie 1933, sau actriţa americană Chloë Grace Moretz, născută pe 10 februarie 1997.

Decese pe 10 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 10 februarie. Dintre acestea amintim pe scriitorul şi filosoful francez Montesquieu, decedat pe 10 februarie 1755, Papa Leon al XII-lea, decedat pe 10 februarie 1829, scriitorul rus A.S. Pușkin, decedat pe 10 februarie 1837, fizicianul german Wilhelm Conrad Röntgen, decedat pe 10 februarie 1923, scriitorul englez Edgar Wallace, decedat pe 10 februarie 1932, Papa Pius al XI-lea, decedat pe 10 februarie 1939, actriţa americană Shirley Temple, decedată pe 10 februarie 2014, sau editorul şi publicistul american Larry Flynt, decedat pe 10 februarie 2021.

Tot într-o zi de 10 februarie şi-au pierdut viaţa şi politicianul român Vasile Goldiș, decedat pe 10 februarie 1934, sau astronomul şi matematicianul român Constantin Drâmbă, decedat pe 10 februarie 1997.

