Evenimente în Bucureşti, marţi 10 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 10 februarie 2026, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 10 februarie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 10 februarie

Ziua de teatru începe încă de la ora 17.00, când se joacă piesa "Părinți", la Teatrul Metropolis - Sala Mare. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Croit pentru scandal", în Aula Magna Politehnica București, sau "Oleanna", la Teatrul Excelsior.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Maria de Buenos Aires", la Teatrelli, "Ultimul bărbat de pe pământ", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, sau "Procesul lui Eichmann", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Dumnezeul de a doua zi", la Teatrul Metropolis - Sala Mică, iar de la ora 20.00 se joacă "Dreptate pentru un criminal", în Apollo111 Teatrul.

Concerte în Bucureşti, marţi 10 februarie

De la ora 19.45, trupa italiană Attitude susţine un concert tribut Guns’N’Roses, în Berăria H, în timp ce, de la ora 20.00, The Rock Symphony Orchestra susţine un concert la Sala Palatului.

Tot de la ora 20.00, în The Pub Universităţii sunteţi aşteptaţi la o "Oriental Jazz Night", iar în Control Club, de la ora 21.00, sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de Adam’s Nest.

