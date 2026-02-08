Un bărbat din Apuseni și-a transformat casa într-un muzeu dedicat muzicii. Deține peste 200 de aparate de radio, majoritatea funcționale, iar cele mai vechi datează din anul 1939. Pentru el, adevărata valoare stă în poveștile din spatele fiecărui aparat, pe care le cunoaște în cele mai mici detalii.

La etajul doi al locuinței sale, Liviu Mic a creat un univers în care timpul pare că s-a oprit. Aici, fiecare radio are o poveste aparte.

"Printre cele mai vechi aparate care sunt în colecţia mea este aparatul acesta Horniphon care e fabricat în Austria şi Philips, fabricat la noi de firma Philips, care şi-a deschis la noi o linie de montaj în anul 1933. Funcţionează în localităţi unde nu era curent electric, aparatul acesta de radio funcţiona cu lampa aceasta de petrol pe baza efectului Peltier care producea o tensiune de 1,5 V cu care alimenta filamentul la lampa şi o tensiune de 80, 90 de V", spune Liviu Mic, colecţionar.

Pasiunea o are de mic copil, şi a moştenit-o de la bunicul său

În fiecare seară, asculta emisiunea preferată, în casa bunicilor.

"Mergeam seara la ora 7 fără 10 şi la radio era o emisiune pentru copii, o poveste, "Bună seara, copii." Şi mergeam la bunicul şi ziceam "Bunicule, pune radioul să ascultăm povestea", spune Liviu Mic, colecţionar.

Iar cei dragi îi sunt cei mai mari susţinători.

"Îmi tot spune că îşi doreşte un spaţiu mai mare, radiourile ar trebui să fie aşezate cumva mai rarefiat, câte două, trei. Sper să le păstreze şi să le păstrăm şi noi în continuare, să îl ajutăm să le poată ţine", spune Paul Mic, fiul colecţionarului.

"Sunt nişte lucruri pe care îl pasionează, îi plac, şi şi mie îmi plac. Le ştiu că sunt aici, şi pentru el sunt o relaxare. Şi nu are altă activitate, decât să se ocupe şi de astea", spune Maria Mic, soţia colecţionarului.

Majoritatea aparatelor au fost cumpărate defecte, cu sume modice, și au fost reparate chiar de Liviu.

