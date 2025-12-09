10 decembrie, Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Eugraf. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 10 decembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Eugraf, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Eugraf au trăit la sfârşitul secolului al III-lea şi începutul secolului al IV-lea. Conform crestinortodox.ro, sfinţii Mina şi Ermoghen s-au născut amândoi la Atena. Aceştia au locuit, însă, în Bizanţ, fiind în slujba Împăratului Maximian.

Mina, vestit pentru marea sa învăţătură şi darul elocinţei, a fost trimis de către împărat la Alexandria, pentru a restabili liniştea oraşului. Sfântul Mina a mers şi a restabilit cu adevărat ordinea, dar pe creştini i-a lăsat în pace, declarându-se creştin. Aflând despre ceea ce s-a întâmplat, împăratul l-a trimis pe prefectul Ermoghen pentru a-l convinge pe Mina să renunţe la credinţa creştină, dar şi pentru a-i persecuta pe creştini.

Ermoghen a împlinit ordinul împăratului: el l-a adus pe Sfântul Mina înaintea judecătorului, i-a tăiat picioarele şi limba, i-a scos ochii, apoi l-a aruncat în închisoare. Dar acolo S-a pogorât la Sfântul Mina, tămăduindu-l, Domnul Iisus Hristos. Văzându-l pe Sfântul Mina vindecat cu desăvârşire, Ermoghen s-a convertit şi el la creştinism, fiind botezat de Sfântul Mina.

Ermoghen a propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu şi a fost numit Episcop al Alexandriei. Împăratul i-a supus pe amândoi la chinuri, pe care sfinţii le-au îndurat. Privind la vitejia celor doi mărturisitori şi la minunile pe care le lucra Dumnezeu prin ei, secretarul şi prietenul Sfântului Mina, pe nume Eugraf, a stat înaintea tribunalului şi i-a strigat împăratului: "Şi eu sunt creştin!". Auzind aceasta însuşi împăratul l-a decapitat atunci pe Sfântul Eugraf, după care a ordonat călăilor să-i decapiteze pe Sfinţii Mina şi Ermoghen.

Împăratul a poruncit ca moaştele sfinţilor să fie închise într-un cufăr de fier şi să fie aruncate în mare. Însă, cufărul a plutit, iar după 20 de zile a ajuns la Calcedon. Aici ele s-au arătat unora printr-un stâlp de lumină dar, mai târziu, au fost date uitării. După multe secole (sec.X) ele şi-au arătat din nou puterea printr-un mare număr de minuni, dând mărturie că Sfântul Duh este prezent în trupurile sfinţilor.

