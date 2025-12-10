David Popovici, semnal de alarmă pentru premiile neîncasate de la ANS: "Sper să se rectifice situaţia"

Înotătorul român David Popovici, multiplu campion naţional şi internaţional, primeşte premiu după premiu, dar încă mai aşteaptă premierile promise de Agenţia Naţională pentru Sport, pentru medaliile obţinute în ultimii doi ani.

David Popovici a devenit, în ultimii doi ani, campion olimpic, dublu campion mondial şi dublu campion european de seniori. Însă, cum medaliile nu ţin de foame, sportivul încă aşteaptă să fie recompensat, pentru trofeele cucerite, de către Agenţia Naţională pentru Sport.

Până atunci, Popovici primeşte trofeu după trofeu, ultimul primit la Gala BeActive 2025. Conform news.ro, momentul a reprezentat un bun prilej, pentru Popovici, de a trage un nou semnal de alarmă.

Înotătorul a ţinut să precizeze că "situaţia este la fel ca până acum. Cred că din vara anului trecut sunt în aceeaşi situaţie sportivi şi sper ca şi pentru mine şi pentru ceilalţi sportivi să se rectifice situaţia. Da, sportul în sine este foarte dificil şi dacă nu eşti recompensat pe măsura muncii pe care o depui este şi mai greu. Nu ştiu ce sfat aş putea să le dau eu politicienilor, însă mereu am spus şi mereu o să spun că sportul mi se pare cel mai bun ambasador al ţării şi cred cu tărie că ar trebui să fie o prioritate naţională. Cred că am avea cu toţii de câştigat, am fi o societate mult mai educată din punctul ăsta de vedere, dacă s-ar pune mai mult accent pe sport".

Articolul continuă după reclamă

Un prim răspuns a venit din partea lui Mihai Covaliu, preşedintele COSR. Acesta a dat asigurări că "toți sportivii și-au primit drepturile cuvenite în urma rezultatelor obținute la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024. Premierile pe anul 2025, într-adevăr, încă nu au fost acordate, dar acest aspect este în sarcina ANS, nu a COSR".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰