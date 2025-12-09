Antena Meniu Search
Evenimente în Bucureşti, miercuri 10 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 10 decembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

de Redactia Observator

la 09.12.2025 , 14:42
CC Catch şi Joy susţin un concert miercuri, 10 decembrie, la Sala Palatului din Bucureşti CC Catch şi Joy susţin un concert miercuri, 10 decembrie, la Sala Palatului din Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 10 decembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 10 decembrie     

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesa "Anna Karenina", la Teatrul Mic - Sala Atelier. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Iluzii", la FF Theatre, sau "Muscă, paie și bătaie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "O scrisoare pierdută", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Rinocerii", la Teatrul de Comedie, sau "Luna de miere cu piper", la Teatrul Elisabeta, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Mă duc să ning", la Teatrul de Comedie - Sala Studio, sau "O intervenție", la Teatrul Act.

Concerte în Bucureşti, miercuri 10 decembrie  

Narcotic Wasteland, Rotheads şi ReduX susţin un concert în Encore Club, de la ora 19.00. La Ateneul Român, de la ora 19.00, sunteţi aşteptaţi la un concert special de Crăciun susţinut de Corul de cameră "Preludiu – Voicu Enăchescu".

De la ora 19.00, la Sala Luceafărul are loc un concert caritabil "E Magie! De Crăciun!", tot de la ora 19.00 avem şi un concert susţinut de Anne Gastinel la Sala Radio, în timp ce de la ora 19.30, la Sala Palatului are loc un concert "Golden Disco Legends" susţinut de CC Catch & Joy.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 10 decembrie

De la ora 19.00, în Sala Dinamo se joacă meciul de volei masculin dintre Dinamo Bucureşti şi Lokomotiv Avia.

