11 iunie, Sfântul Apostol Vartolomeu şi Sfântul Luca al Crimeei. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 11 iunie, sunt prăznuiţi Sfântul Apostol Vartolomeu şi Sfântul Luca al Crimeei, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Apostol Vartolomeu şi Sfântul Luca al Crimeei sunt prăznuiţi pe 11 iunie - Profimedia (imagine ilustrativă)

Sfântul Vartolomeu a fost unul dintre cei doisprezece ucenici ai lui Hristos. Conform crestinortodox.ro, împreună cu Sfântul Apostol Filip şi Mariami, sora acestuia, au fost prezenţi în cetăţile din Siria şi Asia de Sus, vestind învăţătura lui Hristos.

Sfântul Filip a fost martirizat de către conducătorul cetăţii, în Cetatea Ierapole din Frigia, Mariami a ajuns în Licaonia, iar Sfântul Vartolomeu în Arabia, Persia şi, apoi, în India, unde a întemeiat mai multe biserici. A ajuns apoi în Armenia, unde i-a botezat pe mulţi, printre care şi pe Împăratul armean Polimie. Dar din porunca fratelui împăratului, Astiagis, a fost prins şi i s-a tăiat capul.

Creştinii au luat trupul sfântului şi l-au îngropat cu cinste într-un sicriu de plumb. Pentru că la sfintele lui moaşte se săvârşeau multe minuni, păgânii au luat sicriul şi l-au aruncat în mare. Însă, apa mării l-a purtat până în Insula Lipara, unde Episcopul Agathon, după o descoperire făcută în vis, a mers şi l-a întâmpinat la marginea mării, apoi l-a luat şi l-a înmormântat cu cinste în biserică. După un timp, sfintele sale moaşte au ajuns la Benevento, iar de acolo la Roma.

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Sfântul Luca al Crimeei s-a născut pe 27 aprilie 1877 şi a trecut la cele veşnice pe 11 iunie 1961. Sfintele sale Moaşte, izvorătoare de bun miros şi tămăduitoare, se află în oraşul Simferopol, din Crimeea.

În pofida terorii regimului bolşevic, el a refuzat în mod categoric să facă operaţii fără a avea în sală icoana Maicii Domnului. Pentru dragostea şi credinţa lui în Iisus Hristos, el a pătimit mult în temniţele comuniste.