Ce este Hanuka. Semnificaţia sărbătorii şi tradiţiile

Hanuka, cunoscută și ca „Sărbătoarea Luminilor”, este unul dintre cele mai îndrăgite momente din calendarul iudaic și marchează victoria luminii asupra întunericului, a credinței asupra opresiunii. Hanukkah sau "Crăciunul evreilor", cum este cunoscut de mulţi este celebrat an de an în diferite oraşe ale Israelului, dar şi în întreaga lume. Anul acesta, evreii de pretutindeni sărbătoresc Hanukkah pe 14 decembrie şi vor aprinde prima lumânare. Sărbătoarea va ţine până pe 22 decembrie.

Timp de opt zile, evreii din întreaga lume celebrează un miracol vechi de peste două milenii, petrecut în timpul rededicării celui de-al Doilea Templu din Ierusalim.

Potrivit tradiției, atunci când armata macabeilor a eliberat Templul de sub ocupația elenistică, uleiul necesar pentru Menora – candelabrul sacru – era suficient pentru o singură zi, însă, în mod miraculos, a ars timp de opt zile, până când a fost produs ulei nou, pur. Acesta este motivul pentru care Hanuka durează opt zile și este asociată cu ideea de speranță și rezistență.

Hanuka începe pe 14 decembrie 2025

Hanuka în 2025 începe în seara de duminică, 14 decembrie și se încheie în seara de luni, 22 decembrie.

Această perioadă de opt zile marchează celebrarea miracolului uleiului din Templul din Ierusalim și este sărbătorită de comunitățile evreiești din întreaga lume prin aprinderea treptată a lumânărilor în menorah, rugăciuni, mese festive și tradiții care simbolizează lumina și speranța — toate într-un interval care variază de la apusul primei zile până la apusul ultimei zile.

Ce este Hanuka, Sărbătoarea Luminii

În casele evreilor, sărbătoarea începe odată cu aprinderea menorahului special, numit hanukiah, care are nouă brațe. În fiecare seară se aprinde o lumânare în plus, folosind șamașul – lumânarea ajutătoare. Ritualul este însoțit de rugăciuni și de cântece tradiționale care reamintesc comunității de miracolul vechi. Copiii primesc mici daruri sau monede simbolice, numite „gelt”, iar jocul cu titirezul „dreidel” rămâne una dintre cele mai populare tradiții, încărcată de simboluri istorice.

Semnificaţia sărbătorii pentru evrei

Astăzi, Hanuka este sărbătorită nu doar ca un moment religios, ci și ca o perioadă de bucurie, familie și lumină. În marile orașe ale lumii se aprind menorah-uri publice, se organizează concerte, evenimente comunitare și activități pentru copii. Deși are o vechime impresionantă, semnificația sărbătorii rămâne surprinzător de actuală: chiar și o mică lumină poate alunga întunericul, iar credința și unitatea pot învinge cele mai grele vremuri.

Tradiţii de Hanuka

Cea mai importantă dintre tradiţiile de Hanuka este aprinderea hanukiei, un sfeșnic cu nouă brațe. În fiecare seară se aprinde câte o lumânare în plus, cu ajutorul shamash-ului, până când toate cele opt lumânări luminează, amintind de miracolul uleiului. Ritualul este însoțit de binecuvântări speciale și de cântări tradiționale, precum Maoz Tzur, intonate în familie sau în sinagogă.

O altă tradiție esențială este consumul de mâncăruri prăjite în ulei, simbol al miracolului antic. Cele mai populare sunt sufganiyot, gogoși umplute cu gem sau cremă și latkes, plăcinte de cartofi, preparate care nu lipsesc de pe mesele de Hanuka.

Sărbătoarea este marcată și de jocul cu dreidelul, un titirez inscripționat cu patru litere ebraice ce formează acronimul „Un mare miracol s-a întâmplat acolo”. Este un joc preferat de copii, la fel ca tradiția de a primi hanuka gelt, bănuți de ciocolată sau mici sume de bani.

De asemenea, Hanuka este un moment al generozității: mulți aleg să ofere donații sau să facă gesturi de caritate, reflectând valorile solidarității și ale luminii împărtășite.

1. Aprinderea menorahului (hanukiei)

2. Rugăciuni și binecuvântări speciale

3. Mâncăruri prăjite în ulei

Jocul de dreidel

Daruri și „hanuka gelt”

Activități de familie și gesturi de caritate

Cântece de Hanuka

Ce se mănâncă de Hanuka

Atmosfera festivă se simte și în gastronomie, unde preparatele prăjite în ulei, precum gogoșile sufganiyot sau latkes, clătitele tradiționale de cartofi, sunt nelipsite de pe masa de Hanuka.

Ce este Menora

Menora este unul dintre cele mai vechi și mai importante simboluri ale iudaismului. Este un sfeșnic cu șapte brațe, folosit în Templul din Ierusalim încă din antichitate. Menora reprezintă lumina divină, înțelepciunea și prezența lui Dumnezeu, fiind un simbol al poporului evreu și al continuității sale spirituale. Astăzi, menora este și emblema oficială a statului Israel.

Mesaje şi felicitări de Hanuka

Hanuka fericită! Fie ca lumina să-ți aducă pace, sănătate și bucurii alături de cei dragi.

Chag Sameach! Să ai o Hanuka plină de lumină și binecuvântări.

Fie ca lumânările aprinse să-ți lumineze casa și sufletul. Hanuka fericită!

Îți doresc o sărbătoare liniștită, încărcată de speranță și lumină!”

