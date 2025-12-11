12 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 12 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 12 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 12 decembrie

Pe 12 decembrie 1896, Guglielmo Marconi a făcut, la Londra, prima demonstrație publică a radioului. Pe 12 decembrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, la insistențele guvernelor german și italian, România declară război Statelor Unite. Între cele două țări nu au loc operații militare directe, momentul marcând ruperea relațiilor diplomatice. Pe 12 decembrie 1944, bunurile Teatrului Național din București au fost cedate rușilor, în contul despăgubirilor de război reglementate de Convenția de Armistițiu semnată la Moscova, la 12 septembrie 1944.

Pe 12 decembrie 1992 a luat ființă formația de muzică folk–pop "Pasărea Colibri", avându-i ca membri pe Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Florian Pittiș şi Vladi Cnejevici. Pe 12 decembrie 1999, furtuni puternice au produs, în Europa de Vest, pagube de peste cinci miliarde de euro, iar petrolierul Erika a naufragiat în largul coastelor Bretania. Mai multe sute de kilometri de plajă de pe coasta Atlanticului au fost invadate de "mareea neagră" provenită de pe petrolier. Pe 12 decembrie 2002, Uniunea Europeană a invitat zece țări candidate la aderare – Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru și Malta – să i se alăture începând cu data de 1 mai 2004. Numărul membrilor UE crește astfel de la 15 la 25. Pentru România și Bulgaria a fost fixat ca termen al aderării anul 2007. Pe 12 decembrie 2004, al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale din România îl desemnează câștigător pe Traian Băsescu cu un scor de 51,23%, în detrimentul lui Adrian Năstase cu 48,77%. Băsescu devine, astfel, al 4-lea președinte al României, pentru o perioadă de cinci ani. El îl succede pe Ion Iliescu.

Nașteri pe 12 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 12 decembrie, de la scriitorul francez Gustave Flaubert, născut pe 12 decembrie 1821, sau pictorul norvegian Edvard Munch, născut pe 12 decembrie 1863, şi până la actorul şi cântăreţul american Frank Sinatra, născut pe 12 decembrie 1915, sau scriitorul român Tudor Octavian, născut pe 12 decembrie 1939.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 12 decembrie s-au născut personalităţi precum actriţa americană Jennifer Connelly, născută pe 12 decembrie 1970, actriţa română Monica Bîrlădeanu, născută pe 12 decembrie 1978, sau handbalista daneză Heidi Løke, născută pe 12 decembrie 1982.

Decese pe 12 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 12 decembrie. Dintre acestea amintim pe Regele William I al Olandei, decedat pe 12 decembrie 1843, actorul francez Jean Richard, decedat pe 12 decembrie 2001, actorul american Danny Aiello, decedat pe 12 decembrie 2019, sau fizicianul american Jack Steinberger, decedat pe 12 decembrie 2020.

Tot într-o zi de 12 decembrie s-au stins din viaţă şi Ștefan Báthory, principe al Transilvaniei și rege al Poloniei, decedat pe 12 decembrie 1586, Scarlat Callimachi, domn al Țării Românești și al Moldovei, decedat pe 12 decembrie 1821, actorul român Amza Pellea, decedat pe 12 decembrie 1983, sau cântăreaţa română Mălina Olinescu, decedată pe 12 decembrie 2011.

