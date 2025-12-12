Ploaia de stele Geminide atinge punctul maxim pe 14 decembrie 2025. Cum se produce

Cea mai bogată ploaie de meteori a anului, Geminidele , va atinge punctul maxim în noaptea de 14 spre 15 decembrie 2025, oferind un adevărat spectacol pe cerul României.

Astronomii estimează că, în condiții ideale, pot fi observate chiar și peste 100 de meteori pe oră, iar anul acesta vizibilitatea va fi foarte bună, datorită fazei favorabile a Lunii. Fenomenul este considerat unul dintre cele mai impresionante ale iernii, cu meteori luminoși, rapizi și uneori colorați în nuanțe de galben, verde sau albastru.

Geminidele se apropie de punctul maxim

În ciuda aparenței, Geminidele nu provin dintr-o cometă, așa cum se întâmplă cu majoritatea ploilor de meteori, ci dintr-un asteroid neobișnuit, denumit 3200 Phaethon. Acesta este cunoscut ca un „asteroid activ”, deoarece se comportă parțial ca o cometă. În momentul în care se apropie de Soare, Phaethon se încălzește puternic, iar suprafața lui se fisurează și eliberează particule de praf și fragmente minuscule de rocă. De-a lungul miilor de ani, aceste particule au format o dâră densă de resturi care se întind pe orbita asteroidului.

Cum se produce ploaia de stele Geminide

Geminidele se produc atunci când Pământul traversează acest nor de particule, în aceeași perioadă în fiecare an. Fragmentele, având dimensiuni de la un fir de nisip până la o pietricică, intră în atmosferă cu viteze uriașe – aproximativ 35 km/s – și ard în urma contactului cu aerul, producând dâre luminoase pe cer.

Numele „Geminide” vine de la faptul că, privite de pe Pământ, par să pornească din direcția constelației Gemeni.

Specialiștii recomandă observarea fenomenului departe de luminile orașelor, într-un loc cu orizont larg și cer senin. Ploaia de stele poate fi văzută cu ochiul liber, fără telescop, iar cele mai intense ore sunt, de obicei, după miezul nopții și până înainte de răsărit.

