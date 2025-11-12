13 noiembrie, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Joi, 13 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Ioan Gură de Aur, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut la Antiohia, anul naşterii sale fiind plasat între 344 şi 354. Conform crestinortodox.ro, a fost botezat la 20 de ani şi a studiat filosofia, sub îndrumarea lui Andragatiu, iar retorica cu Libaniu. A fost hirotonit diacon de către Arhiepiscopul Meletie, în 381, şi preot de către Flavian, urmaşul lui Meletie, în 386.

După moartea lui Nectarie, patriarhul Constantinopolului, Sfântul Ioan a fost ales patriarh al Constantinopolului, fiind hirotonit de Patriarhul Teofil al Alexandriei, la 28 februarie 398. Ioan reformează cetatea şi preoţimea, care se aflau într-o mare stare de decădere. Astfel, el suprimă luxul reşedinţei episcopale, introducând traiul modest. Criticile sale, îndreptate împotriva corupţiei, i-au adus mulţi duşmani. Duşmanul său cel mai important a fost Teofil de Alexandria.

Animozităţile sunt intensificate după ce Ioan Gură de Aur îi primeşte pe Fraţii Lungi, acuzaţi de origenism şi alungaţi din Egipt de Patriarhul Teofil, pe care îi găzduieşte, fără a intra în comuniune cu ei. Amintim că, deşi Fraţii Lungi i-au adresat lui Ioan o plângere împotriva lui Teofil, acesta nu o ia în considerare.

Împărăteasa Eudoxia îl convoacă pe Ioan la un sinod la Stejar, spre a se dezvinovăţi de acuzele aduse. Ioan nu se prezintă la sinod şi, pentru acest fapt, este depus în 403. Împăratul ratifică hotărârea sinodului şi îl trimite pe Ioan în exil, în Bitinia.

Acest exil nu a durat multă vreme, deoarece este rechemat în scaun. După revenire, Sfântul Ioan critică din nou dezmăţul şi zarva produse în jurul unei statui de argint ce o înfăţişa pe Eudoxia şi care era aproape de catedrala în care el slujea.

Din porunca împărătesei Eudoxia, Sfântul Ioan a fost alungat din scaun şi surghiunit la Cucuz, în Armenia. Adversarii săi intervin pe lângă împărat şi este trimis la Pityum, un orăşel pe malul răsăritean al Mării Negre. El nu rezistă călătoriei şi trece la cele veşnice pe 14 septembrie 407, la Comana, în Pont.

