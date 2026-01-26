O doctoriţă cu o carieră de succes din Bucureşti a fost găsit fără viaţă în propria locuinţă. Apreciată de pacienţi şi colegi, tânăra de 39 de ani ascundea, însă, un secret teribil. Trei cuvinte scrise pe un bilet înainte să moară îndreaptă ancheta poliţiştilor pe un făgaş dureros.

"Îmi pare rău" este mesajul de adio lăsat de doctoriţa care lucra la una dintre cele mai mari clinici particulare din capitală. Medic radiolog cu recomandări excelente din partea pacienţilor, a recurs la o metodă brutală de sinucidere.

Poliţiştii au cercetat apartamentul în care locuia femeia, pentru a se asigura că nu a fost vorba de o crimă. N-au găsit însă urme de intrare forţată sau de violenţă.

Doctoriţa era în depresie după divorţ. Fostul ei soţ a fost cel care descoperit-o fără viaţă. Încercase să ia legătura cu ea şi pentru că nu dăduse niciun semn de viaţă, a intrat în apartamentul ei.

Tânăra ducea o viaţă singuratică şi în faţa vecinilor păstra aparenţa unei femei împlinite.

Vecină: Era foarte bine, era veselă. Din poză am recunoscut-o că ne găseam cu căţelul aici, în parc.

Reporter: Aţi fi văzut-o în stare să facă aşa ceva?

Vecină: Nu, nu, nu, era optimistă.

Sinuciderea doctoriţei readuce în discuţie un fenomen dureros. Unu din trei medici suferă de depresie sau anxietate, potrivit celui mai recent raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Rata este de cinci ori mai mare faţă de populaţia generală. Poliţiştii aşteaptă acum raportul toxicologic pentru a închide dosarul morţii doctoriţei.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

