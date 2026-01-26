Preşedintele şi premierul au discutat astăzi despre cum poate fi construit mai repede bugetul naţional de anul acesta, mult întârziat din cauza tensiunilor din Coaliţie. În paralel, mai multe voci importante din PSD i-au cerut lui Ilie Bolojan să demisioneze. În pline negocieri pentru buget, social-democraţii au cerut ajutoare de peste două miliarde de lei pentru pensionari.

Premierul Ilie Bolojan a discutat două ore, azi-dimineaţă, cu preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni despre împărţirea banilor în Bugetul de anul acesta. În acelaşi timp, lideri PSD cereau demisia prim-ministrului. "Când lăutarul cântă fals, toată lumea își dă seama, chiar dacă lui i se pare că este privighetoare", a scris pe Facebook fostul ministru al Muncii, Marius Budăi. Liderii Coalitiei s-au întâlnit după amiază la Palatul Victoria, unde au continuat tensiunile. Surse Observator spun că asumarea răspunderii pentru reforma administraţiei va fi amânată până când va exista un acord pentru pachetul de relansare economică cerut de liderii PSD.

În pline negocieri pentru Buget, PSD a propus ajutoare pentru pensionarii cu venituri reduse

"Vor avea loc reduceri de personal. Costul reducerii deficitului trebuie preluat si de aparatul de Stat care in multe locuri e supradimensionat", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. În pline negocieri pentru Buget, PSD a propus ajutoare pentru pensionarii cu venituri reduse. Trei variante, între 600 şi 1.000 de lei. Ultima presupune un efort bugetar de două miliarde 250 de milioane de lei. "Vom analiza fiecare propunere in parte în functie de spatiul fiscal pe care îl avem la dispoziţie. Bineînţeles va fi şi o decizie politică. Decizia politică e foarte importantă, după ce terminăm analiza o să avem o discuţie în Coalitie pe aceasta temă", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor. Altă problemă - banii de la bugetul naţional pentru primării. Guvernul vrea să reţină o parte din impozitul pe venit şi din taxa pe valoarea adăugată care reveneau autorităţilor locale, idee care a supărat primarii din toate partidele.

"Veniturile autorităţilor locale sunt de trei ori mai mici decât cheltuielile cu salariile şi cu asta am spus totul. Din bugetul total al autorităţilor locale, în Europa jumătate vine de la ei, jumătate de la bugetul de Stat. La noi - 80% de la Bugetul de Stat", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Legea Bugetului va fi adoptată în a doua parte a lunii februarie.

