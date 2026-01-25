Loto 6/49 duminică, 25 ianuarie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică, 25 ianuarie, au avut loc loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 22 ianuarie, s-a câștigat premiul de peste 1 milion de lei la tragerea Noroc. Biletul a fost jucat la Bacău.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,90 milioane de lei (peste 3,51 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 814.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 49,03 milioane de lei (peste 9,62 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 223.800 de lei (peste 43.900 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 373.300 de lei (peste 73.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 157.700 de lei (peste 30.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 4.800 de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câştigătoare azi, 25 ianuarie

Numere câștigătoare la Joker: 3 18 37 29 23 + 15

Numere câștigătoare la Noroc Plus: 4 4 6 8 4 2

Numere câștigătoare la Super Noroc: 6 7 4 5 7 9

Numere câștigătoare la Noroc: 3 5 1 1 0 3 8

Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 27 7 13 10 6 5

Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 18 40 27 33 5 48

S-a câștigat premiul de peste 1 milion de lei la tragerea Noroc a Loteriei Române

Loteria Română anunţă, joi seară, că s-a câştigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei, la tragerea NOROC.

”La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis, joi seară, Loteria Română.

Compania a precizat, de asemenea, că, la tragerea JOKER s-a câştigat premiul la categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

