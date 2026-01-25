Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Loto 6/49 duminică, 25 ianuarie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică, 25 ianuarie, au avut loc loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 22 ianuarie, s-a câștigat premiul de peste 1 milion de lei la tragerea Noroc. Biletul a fost jucat la Bacău.

de Redactia Observator

la 25.01.2026 , 18:56
Loto 6/49 duminică, 25 ianuarie 2026. Numerele câştigătoare de azi Loto 6/49 duminică, 25 ianuarie 2026. Numerele câştigătoare de azi

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,90 milioane de lei (peste 3,51 milioane de euro).  La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 814.100  de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 49,03 milioane de lei (peste 9,62 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 223.800 de lei (peste 43.900 de euro).  La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 373.300 de lei (peste 73.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 157.700 de lei (peste 30.900 de euro).  La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 4.800 de lei.

Articolul continuă după reclamă

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câştigătoare azi, 25 ianuarie

Numere câștigătoare la Joker: 3 18 37 29 23 + 15

Numere câștigătoare la Noroc Plus: 4 4 6 8 4 2

Numere câștigătoare la Super Noroc: 6 7 4 5 7 9

Numere câștigătoare la Noroc: 3 5 1 1 0 3 8

Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 27 7 13 10 6 5

Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 18 40 27 33 5 48

S-a câștigat premiul de peste 1 milion de lei la tragerea Noroc a Loteriei Române

Loteria Română anunţă, joi seară, că s-a câştigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei, la tragerea NOROC.

”La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis, joi seară, Loteria Română.

Compania a precizat, de asemenea, că, la tragerea JOKER s-a câştigat premiul la categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

loto extragere tragere loto joker 6 49
Înapoi la Homepage
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Crezi că șoferii respectă mai bine regulile când știu că sunt supravegheați?
Observator » Evenimente » Loto 6/49 duminică, 25 ianuarie 2026. Numerele câştigătoare de azi