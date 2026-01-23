Pe 24 ianuarie, românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române sau Mica Unire , un eveniment istoric care s-a petrecut pe 24 ianuarie 1859.

Unirea Principatelor Române sau Mica Unire. Ce s-a întâmplat pe 24 ianuarie 1859 - Profimedia

Ziua de 24 ianuarie 1859 reprezintă unul dintre cele mai importante momente din istoria României, marcând Unirea Principatelor Române, cunoscută și sub numele de Mica Unire.

Evenimentul a pus bazele statului român modern și a deschis drumul către independență și Marea Unire de la 1918. Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor atât în Moldova, cât și în Țara Românească a fost un act politic decisiv pentru viitorul românilor.

Ce reprezintă Mica Unire, săbătorită pe 24 ianuarie

La mijlocul secolului al XIX-lea, Moldova și Țara Românească se aflau sub suzeranitatea Imperiului Otoman, dar se bucurau de o anumită autonomie internă. Ideea unirii celor două principate era susținută de elitele politice și intelectuale românești, dar întâmpina opoziție din partea marilor puteri europene, care se temeau de schimbarea echilibrului politic în regiune.

După Războiul Crimeii, contextul internațional a devenit însă favorabil unei soluții de compromis, care a permis alegerea unor domnitori separați în fiecare principat.

Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza la Iași și București

Primul pas decisiv a avut loc la 5 ianuarie 1859, când Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Moldovei. Momentul crucial s-a produs însă pe 24 ianuarie 1859, când Adunarea Electivă din Țara Românească l-a ales pe același Alexandru Ioan Cuza ca domnitor. Prin această dublă alegere, realizată în mod legal, dar ingenios, s-a creat unirea de facto a celor două principate sub un singur conducător.

De ce este numită Mica Unire

Unirea din 1859 este cunoscută sub numele de Mica Unire pentru a o deosebi de Marea Unire din 1918, când Transilvania, Basarabia și Bucovina s-au unit cu România. Cu toate acestea, importanța evenimentului din 1859 este majoră, deoarece a pus bazele instituționale, politice și administrative ale statului român modern.

Urmările Unirii Principatelor Române

După 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a inițiat o serie de reforme esențiale, care au contribuit la modernizarea țării. Printre acestea se numără reforma agrară, secularizarea averilor mănăstirești, reforma învățământului și a justiției. Totodată, unirea a dus la consolidarea unei administrații comune și la recunoașterea internațională treptată a noului stat.

Este sărbătoare naţională şi zi liberă pentru români

Nici nu s-au întors bine din vacanță, iar elevii primesc o nouă zi liberă. Și nu doar elevii, ci și angajații români. Ziua de 24 ianuarie, când, în România, se sărbătorește Unirea Principatelor Române este liberă.

Nicușor Dan, aşteptat la Iaşi de Mica Unire

Cum prima filă de istorie s-a scris la Iași, Piața Unirii devine, din nou, locul unde mii de oameni sunt așteptați să celebreze Mica Unire. Spre deosebire de anii trecuți, manifestările de anul acesta, nu mai au loc dimineața, ci vor începe la prânz, când ajunge şi preşedintele Nicușor Dan.

