Crima între copii din Timiş schimbă legea. Ministrul Justiţiei anunţă că minorii sub 14 ani ar putea răspunde penal atunci când comit fapte grave. Între timp, în comuna în care s-a mutat băiatul acuzat că şi-a ucis prietenul e tensiune maximă. Localnici au pornit o răscoală. Au intrat în casa unde bănuiau că se ascunde copilul şi n-au ieşit până nu s-au convins că nu e acolo. Mama apucase să-l ia şi să-l ducă la spital. DGASPC spune că băiatul este într-un loc sigur şi că după o perioadă de evaluare va fi decisă soarta lui.

De teama mulţimii revoltate, mama copilului de 13 ani, acuzat de crima din Cenei, şi-a dus băiatul într-un loc sigur. Minorul de 13 ani a fost extras din casa bunicilor din Sânmihaiu Roman si dus de urgenta la Spitalul de Copii Louis Turcanu. Si-a petrecut noaptea in unitatea sanitara, iar apoi mutat sub paza in clinica de neuropsihiatrie infantilă. Între timp mama lui a cerut, a doua oara, să plece de aici. La fel ca în urmă cu cinci zile, când femeia a plecat cu băiatul din clinică de neuropsihiatrie, unde fusese trimis de procuror după audieri. De acolo a fost mutat în casa bunicilor, în faţa căreia s-a ridicat ieri un zid de revoltă.

Reacţia minorului, pe reţelele de socializare

Oamenii înfuriaţi s-au adunat mai întâi în faţa Primăriei. După câteva ore, s-au mutat şi au înconjurat casa unde ştiau că e ascuns băiatul acuzat că şi-a ucis prietenul. "Şi ăsta e un copil de 13 ani şi dacă ceilalţi nu îl drogau poate nu făcea", spune bunica minorului. Sub presiunea ameninţărilor, familia copilului a cedat. Pentru a se convinge, totuşi, că minorul nu mai e în casă, localnicii au scotocit peste tot. Între timp, copilul de 13 ani posta pe rețelele de socializare. "Un moment de nervi poate întuneca mintea şi atunci nu mai gândeşti, nu mai simţi corect, doar distrugi, iar când îţi dai seama, e prea târziu", a scris minorul pe o reţea de socializare, după crimă. Cu toate astea, ies la lumină şi alte lucruri grave pe care le-ar fi făcut, împreună cu prietenul cu care l-a omorât pe Mario. Luna trecuta ar fi desfigurat un băiat de 18 ani pe care l-ar fi atacat cu un briceag.

"El fiind mai timid, el a stat săracul. Robert i-a dat un pumn în stomac şi celălalt cu obiectul care a fost l-a lovit în gură şi la nas şi doi dinţi erau să cadă", a declarat mama lui Sebi. Reprezentanţii DGASPC Timiş spun că ţin în permanenţă legătura cu familia şi după o evaluare amănunţită vor putea decide dacă băiatul rămâne sau nu în familie. "Este un caz total atipic. Se va lua cea mai bună măsură în interesul superior al copilului. Sunt anumite aspecte legislative pentru care nu avem toate pârghiile la îndemână", a declarat Smaranda Marcu, DGASPC Timiş.

La ministerul Justiţiei s-a analizat astăzi posibilitatea ca vârsta răspunderii penale a minorilor să fie scăzută. Acum, cine are sub 14 ani nu răspund penal, indiferent de gravitatea faptei. În alte state europene însă, lucrurile stau diferit: în Anglia și Elveția, răspunderea penală începe de la 10 ani, în Olanda și Scoția de la 12, La fel şi în Ungaria, dar doar pentru infracţiuni grave.

