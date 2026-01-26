500 € pentru a te muta pe insula grecească cu doar 45 locuitori. Ce profesii sunt căutate pentru noii veniți

O mică insulă din Grecia, cu doar 45 de locuitori, oferă 500 de euro lunar timp de trei ani familiilor dornice să se mute aici. Programul a fost creat pentru a revigora comunitatea locală.

Pe ostrovul Antikitera, situat în Marea Egee între Creta și Peloponez, a fost lansat un program special pentru atragerea de noi locuitori. Insula are în prezent doar 45 de rezidenți permanenți, iar autoritățile locale încearcă să revigoreze comunitatea și să oprească fenomenul de depopulare.

Cei care sunt suficient de curajoși să se alăture acestui program vor beneficia de cazare și masă gratuite, precum și de un ajutor financiar lunar timp de trei ani în valoare de 500 de euro. Inițiativa are ca scop atragerea în special a familiilor tinere, pentru a readuce viață pe insulă, unde majoritatea locuitorilor au peste 50 de ani, iar copiii sunt foarte puțini.

Pentru cei care își doresc o schimbare radicală, mutarea pe Antikitera nu este doar o simplă relocare, ci o șansă de a începe o viață nouă într-un mediu liniștit, aproape de natură, cu sprijin oferit încă din primele etape de adaptare.

Vein Mils, manager operațional într-o companie internațională de logistică, spune că Antikitera este o comunitate mică și unită, în care noii veniți sunt primiți cu braţele deschise. Potrivit acestuia, autoritățile locale sunt interesate în mod special de familii tinere, care pot contribui la revitalizarea insulei și la menținerea vieții comunitare.

Programul a fost organizat de Biserica Ortodoxă Greacă din Kythira, de care aparține administrativ și Antikitera, și urmărește atragerea de brutari, pescari și familii cu copii. Pe lângă sprijinul financiar, inițiativa include ajutor pentru înscrierea copiilor la școală, integrarea în comunitate și învățarea limbii grecești, pentru ca noii rezidenți să se adapteze mai ușor la viața de pe insulă.

