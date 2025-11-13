Antena Meniu Search
14 noiembrie 2025, Sfântul Apostol Filip. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 14 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Apostol Filip, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 13.11.2025 , 12:32
Sfântul Apostol Filip este prăznuit pe 14 noiembrie Sfântul Apostol Filip este prăznuit pe 14 noiembrie - doxologia.ro

Originar din Betsaida Galileii, Sfântul Apostol Filip este cel de-al treilea Apostol chemat la misiune de către Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Filip, întâlnindu-l pe Natanael, i-a zis: "Am găsit pe Cel despre Care a scris Moise în Lege si prooroci, pe Iisus, fiul lui Iosif cel din Nazaret" (Ioan 1-45). 

După Înălţarea Domnului la cer, Sfântul Filip a propovăduit credinţa creştină în Asia. Documente descoperite recent atestă faptul că Sfântul Apostol Filip l-a însoţit pe Sfântul Apostol Andrei în Schitya, Dobrogea de astăzi, pentru a face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu.

În acest sens, profesor universitar doctor Emilian Popescu afirmă: "În cercetările mai noi s-a ajuns la concluzia că Sfântul Apostol Filip poate fi aşezat lângă Sfântul Apostol Andrei ca misionari pe pământ românesc şi, de aceea, pentru noi românii ziua aceasta este tot aşa de importantă ca şi aceea dedicată Sfântului Apostol Andrei".

Articolul continuă după reclamă

Sfântul Apostol Filip a trecut la cele veşnice în Cetatea Hierapolis, din centrul Asiei Mici, după ce a fost răstignit cu capul în jos.

