Consiliul Local Sector 1 a aprobat plata eşalonată a datoriilor istorice către operatorul de salubrizare

Consiliul Local Sector 1 a decis, luni, adoptarea planului pentru stingerea treptată a datoriilor istorice acumulate faţă de operatorul de salubrizare. Este vorba de o datorie de 134 de milioane de lei care provine din serviciile prestate în perioada 2020 - 2021 şi a fost confirmată de instanţe prin hotărâri judecătoreşti definitive.

Datoria de 134 de milioane de lei provine din serviciile prestate în perioada 2020 - 2021 şi a fost confirmată de instanţe prin hotărâri judecătoreşti definitive, devenind o obligaţie de plată executorie, a informat Primăria Sectorului 1, într-un comunicat transmis Agerpres.

49,6 milioane de lei reprezintă actualizări cu rata inflaţiei

Conform sursei citate, acestor sume restante li s-au adăugat 49,6 milioane de lei, reprezentând actualizări cu rata inflaţiei, stabilite de experţi numiţi de instanţele de judecată pentru facturile neachitate la termen.

În perioada 2020 - 2024 au fost achitate 60 de milioane de lei din datoria totală, iar în anul 2025 au fost plătite 6,8 milioane de lei. Acordul de plată votat luni vizează suma de 66,9 milioane de lei rămasă din soldul principal, precum şi suma de 49,6 milioane de lei aferentă actualizărilor cu inflaţia, a precizat sursa citată.

Potrivit hotărârii Consiliului Local, în cazul în care operatorul acceptă acordul de plată eşalonată, întreaga datorie va fi stinsă în perioada 2026 - 2028, prin plăţi lunare, începând cu luna ianuarie 2026. În plus, Sectorul 1 va achita până la sfârşitul anului în curs suma de 18 milioane de lei. Prin acceptarea acordului, compania de salubrizare renunţă la solicitarea dobânzilor, penalităţilor şi cheltuielilor de executare silită aferente creanţelor incluse în acordul de plată eşalonată, se arată în comunicat.

În situaţia în care operatorul de salubrizare va refuza acest acord, Sectorul 1 va aplica măsuri alternative pentru plata datoriilor. Conform aceleiaşi hotărâri a Consiliului Local, Primăria va efectua, din sumele disponibile, o plată de 30 de milioane de lei către operator, cu încadrare strictă în creditele bugetare aprobate pentru anul 2025.

"Pentru comunitate, aprobarea acestui acord de plată creează premisele ieşirii dintr-un blocaj care a afectat salubrizarea Sectorului 1. Stabilirea unui calendar clar de achitare a datoriilor elimină orice pretext pentru reducerea frecvenţelor de curăţenie invocată pe motiv de neîncasare a datoriilor istorice. Plata obligaţiilor financiare este corelată direct cu revenirea la standardele normale de salubrizare, iar operatorul are obligaţia de a presta serviciile la nivelul stabilit de Consiliul Local, inclusiv prin creşterea frecvenţelor de măturat şi spălat stradal (...). Primăria Sectorului 1 reaminteşte că este la zi cu plata facturilor curente către operatorul de salubrizare şi că acordul aprobat se referă exclusiv la datoriile aferente perioadei 2020 - 2021", se mai precizează în comunicat.

