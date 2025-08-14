Antena Meniu Search
15 august, Adormirea Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox

Vineri, 15 august, este prăznuită Adormirea Maicii Domnului, moment cunoscut şi drept Sfânta Maria Mare.

de Redactia Observator

la 14.08.2025 , 10:33
Despre această sărbătoare nu găsim informaţii în Sfintele Evanghelii, ci numai în Tradiţia Bisericii. Conform crestinortodox.ro, potrivit acestei Tradiţii, Maica Domnului a fost înştiinţată printr-un înger de mutarea ei din această viaţă. După ce Fecioara Maria şi-a cerut iertăciune de la toţi, şi-a dat duhul. Domnul Însuşi S-a coborât din ceruri pentru a primi în mâinile Sale sufletul ei cel sfânt. Atunci s-au petrecut multe minuni: ochii orbilor şi auzul surzilor s-au deschis, ologii şi bolnavii s-au vindecat.

Trupul a stat trei zile în mormânt, după care a fost ridicat în chip tainic spre lăcaşurile cereşti. Tradiţia mărturiseşte că Toma soseşte la Ierusalim în a treia zi după înmormântarea Maicii Domnului. Dorind să cinstească trupul ei, Apostolii au deschis mormântul. Dar, minune! Mormântul era gol. Trupul Fecioarei Maria a fost ridicat la ceruri de Fiul ei.

După credinţa Sfintei noastre Biserici, la Adormirea Maicii Domnului, trupul ei n-a cunoscut stricăciunea, care vine după moarte, nici n-a rămas în mormânt. Maica Domnului, cu trupul schimbat, viu şi preaslăvit, a fost mutată şi cu trupul la ceruri, ca o pârgă a întregii omeniri.

