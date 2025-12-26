Evenimente în Bucureşti, în weekendul 27-28 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 27 decembrie, şi duminică, 28 decembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate, după zilele dedicate Crăciunului, este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 27-28 decembrie

Sâmbătă, 27 decembrie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Cartea junglei", la Teatrul Țăndărică. De la ora 17.00 se joacă "Despărțiți din dragoste", la Teatrul Roșu, iar de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă, printre altele, "Adio, domnule Haffmann", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Vino! Te vreau", la Sala Gloria, "Anonimul venețian", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Preșul", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio.

Duminică, 28 decembrie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Crăiasa zăpezii", la Teatrul Țăndărică. De la ora 16.30 se joacă "Cealaltă soție", la Teatrul Roșu, în timp ce de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă, printre altele, "Titanic vals", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Comedia erorilor", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Fetița din Debara", la Teatrul de Artă.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 27-28 decembrie

Sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 18.45, Ştefan Bănică susţine concertul "S-o facem lată … de Crăciun!", la Berăria H. De asemenea, tot sâmbătă avem şi concerte susţinute de Iana Novac și Distinto, la Ateneul Român, de la ora 19.00, Maria Răducanu, la Teatrul de Artă, de la ora 19.00, sau trupa Voltaj, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică, 28 decembrie, Fuego susţine un concert special de Crăciun în Berăria H, de la ora 19.00, în timp ce trupa Nightlosers susţine un concert în Quantic Pub, tot de la ora 19.00. Pe Robin and the Backstabbers îi puteţi vedea în concert în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30, iar Iuly Neamțu și orchestra susţin un concert în Berăria H, de la ora 22.45.

Spectacole în Bucureşti, în weekendul 27-28 decembrie

Sâmbătă, 27 decembrie, la Opera Naţională Bucureşti, de la ora 18.30, se desfăşoară spectacolul de balet "Spărgătorul de nuci".

Duminică, 28 decembrie, avem încă o reprezentaţie a spectacolului "Spărgătorul de nuci", la Opera Naţională Bucureşti, tot de la ora 18.30, dar ziua este deschisă de un spectacol special pentru copii pus în scenă de Teatrul Naţional pentru copii Abracadabra, la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Media, de la ora 11.00.

