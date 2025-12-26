27 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 27 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 27 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 27 decembrie

Pe 27 decembrie 537 a fost inaugurată Biserica Hagia Sofia din Constantinopol, devenită în 1453 moschee, în 1935 muzeu și în 2020 înapoi moschee. Pe 27 decembrie 1391 are loc prima mențiune documentară a "logofătului", șeful cancelariei domnești, în Țara Românească. Pe 27 decembrie 1587, Sigismund al III-lea Vasa este încoronat rege al Poloniei. Va domni 45 de ani și va rămâne în istorie drept o figură extrem de controversată. Pe 27 decembrie 1784 se încheie, practic, Răscoala țărănească condusă de Horia, Cloșca și Crișan, izbucnită la 2 noiembrie 1784. Horea și Cloșca sunt prinși în Pădurea Scorușet, din Munții Gilăului, apoi închiși la Alba-Iulia. Pe 27 decembrie 1806, Constantin Ipsilanti revine la București. El organizează o oaste destinată să-i permită realizarea planului său, de constituire a unui regat al Daciei format din Moldova, Țara Românească și Serbia. Pe 27 decembrie 1816 a avut loc la Iași, din inițiativa lui Gheorghe Asachi, primul spectacol de teatru în limba română - "Mirtil și Hloe", pastorala într-un act.

Pe 27 decembrie 1945 înregistrăm înființarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a Fondului Monetar Internațional (FMI), ca urmare a Conferinței monetare și financiare a ONU de la Bretton–Woods (1–12 iulie 1945). România a devenit membră a celor două organisme financiare la 15 decembrie 1972. Pe 27 decembrie 1978, în Spania se instaurează democrația, după 40 de ani de regim dictatorial. Pe 27 decembrie 1983, Papa Ioan Paul al II-lea îl vizitează pe Mehmet Ali Ağca în închisoarea din Rebibbia și îl iartă personal pentru atacul din 1981 asupra lui în Piața Sf. Petru. Pe 27 decembrie 1985, gherilele palestiniene au ucis 20 de persoane în aeroporturile din Roma și Viena. Pe 27 decembrie 1991 a fost deschis, pentru public, Muzeul Național Cotroceni, înființat la 10 iulie 1991. Pe 27 decembrie 1995, armata guvernamentală bosniacă și forțele sârbilor bosniaci evacuează pozițiile–cheie de pe linia frontului din jurul orașului Sarajevo. Pe 27 decembrie 2004, radiația de la o explozie pe magnetarul SGR 1806-20 ajunge pe Pământ. Este cel mai strălucitor eveniment extrasolar despre care se știe că a fost văzut pe planetă. Pe 27 decembrie 2007, revolte izbucnesc în Mombasa, Kenya, după ce Mwai Kibaki este declarat câștigător al alegerilor prezidențiale, declanșând o criză politică, economică și umanitară. Pe 27 decembrie 2020, ţările Uniunii Europene încep campania masivă de vaccinare împotriva COVID-19.

Nașteri pe 27 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 27 decembrie, de la Regele Ioan Albert al Poloniei, născut pe 27 decembrie 1459, sau astronomul şi astrologul german Johannes Kepler, născut pe 27 decembrie 1571, şi până la Papa Pius al VI-lea, născut pe 27 decembrie 1717, sau chimistul şi biologul francez Louis Pasteur, născut pe 27 decembrie 1822.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 27 decembrie s-au născut personalităţi precum poetul Tudor Vianu, născut pe 27 decembrie 1897, actriţa germană Marlene Dietrich, născută pe 27 decembrie 1901, actorul american John Amos, născut pe 27 decembrie 1939, actorul francez Gerard Depardieu, născut pe 27 decembrie 1948, atleta română Doina Melinte, născută pe 27 decembrie 1956, actorul indian Salman Khan, născut pe 27 decembrie 1965, jucătorul canadian de tenis Miloş Raonic, născut pe 27 decembrie 1990, sau actorul american Timothée Chalamet, născut pe 27 decembrie 1995.

Decese pe 27 decembrie

O mulţime de persoane şi-au pierdut viaţa într-o zi de 27 decembrie. Dintre acestea amintim pe inginerul francez Gustave Eiffel, decedat pe 27 decembrie 1923, politiciana pakistaneză Benazir Bhutto, decedată pe 27 decembrie 2007, sau actriţa americană Carrie Fisher, decedată pe 27 decembrie 2016.

România i-a pierdut într-o zi de 27 decembrie, printre alţii, pe pictorul Alexandru Ciucurencu, decedat pe 27 decembrie 1977, generalul şi politicianul Nicolae Militaru, decedat pe 27 decembrie 1996, sau cântăreţul Victor Socaciu, decedat pe 27 decembrie 2021.

