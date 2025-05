15 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 15 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 15 mai

Articolul continuă după reclamă

Pe 15 mai 1252, Papa Inocențiu al IV-lea emite bula papală ad exstirpanda, prin care autorizează, dar de asemenea limitează, tortura ereticilor de către Inchiziția medievală. Pe 15 mai 1536:, Anne Boleyn, regina Angliei, este judecată la Londra sub acuzația de trădare, adulter și incest; ea este condamnată la moarte de un juriu special selectat. Pe 15 mai 1618, Johannes Kepler confirmă descoperirea celei de-a treia legi a mișcării planetelor. El a descoperit-o prima data de 8 martie, dar curând a respins ideea după ce s-au făcut unele calcule inițiale.

Pe 15 mai 1648, se semnează Pacea Westfalică prin care s-a pus capăt Războiului de Treizeci de Ani. Pe 15 mai 1685, urcă în scaunul Țării Moldovei domnitorul Constantin Cantemir, tatăl celebrului Dimitrie Cantemir; a deținut tronul până la moarte. Pe 15 mai 1701, începe Războiul Succesiunii Spaniole. Pe 15 mai 1718, a fost patentată prima mitralieră din lume de către James Puckle, un avocat din Londra. Pe 15 mai 1756, începe Războiul de Șapte Ani când Anglia declară război Franței.

Pe 15 mai 1796, medicul englez Edward Jenner administrează pentru prima oară în istorie vaccinul contra variolei. Pe 15 mai 1800, George al III-lea al Regatului Unit supraviețuiește tentativei de asasinat a lui James Hadfield de la teatrul regal din Londra; mai târziu Hadfield este achitat pe motiv de nebunie. Pe 15 mai 1811, Paraguay își declară independența față de Spania. Pe 15 mai 1842, are loc debutul literar al lui Dimitrie Bolintineanu în „Curierul de ambe sexe" condus de Ion Heliade Rădulescu, cu poezia „O fată tânară pe patul morții".

Pe 15 mai 1848, are loc adunarea de la Blaj proclamă națiunea română din Transilvania drept egală cu celelalte națiuni din Marele Principat, protestează împotriva iminentei uniri a Transilvaniei cu Ungaria și afirmă fidelitatea românilor din Transilvania față de împăratul de la Viena. Pe 15 mai 1861, s-a înființat, la București, prima școală românească de medicină veterinară. Pe 15 mai 1863, la inițiativa împăratului Napoleon al III-lea se deschide Salon des Refusés unde se pot vedea Dejunul pe iarba de pictorul Édouard Manet și Fata în alb de James McNeill Whistler, care sunt percepute de public ca fiind scandaloase.

Pe 15 mai 1868, are loc pronunciamentul de la Blaj, prin care s-a cerut autonomia Transilvaniei și repunerea în vigoare a legii prin care limba română a fost declarată limbă oficială în Transilvania, alături de maghiară și germană. Pe 15 mai 1877, a apărut, la București, cotidianul „România liberă", ziar politic și literar, aflat sub conducerea lui Dimitrie August Laurian. Pe 15 mai 1928, Mickey Mouse și Minnie Mouse apar pentru prima dată în filmului Plane Crazy de Walt Disney.

Pe 15 mai 1935, prima secțiune a Metroului din Moscova se deschide între stațiile Kultury și Sokolniceskaia. În jur de 500 de companii industriale au fost implicate în construcția metroului. Pe 15 mai 1940, ciorapii din nylon au fost pentru prima dată puși în vânzare, în SUA. Pe 15 mai 1940, în cadrul celui de-al Doilea Război Mondial: După lupte grele, trupele olandeze slab pregătite și slab echipate se predau Germaniei, marcând începutul celor cinci ani de ocupație. Pe 15 mai 1943, Stalin dizolvă Cominternul.

Pe 15 mai 1945 are loc bătălia finală în cel de-Al Doilea Război Mondial în Europa are loc la în Slovenia, la Prevalje. Pe 15 mai 1955, prima ascensiune a vârfului Makalu, al cincilea vârf ca înălțime din lume. Pe 15 mai 1958, URSS lansează Sputnik 3. Pe 15 mai 1960, URSS lansează Sputnik 4, ca un prototip pentru nava spațială Vostok, prima cu care oamenii vor zbura în spațiu. Pe 15 mai 1970, The Beatles lansează albumul Let It Be, în Statele Unite ale Americii. Pe 15 mai 1991, președintele François Mitterrand a numit-o în funcția de prim-ministru pe Édith Cresson, prima femeie care a deținut această funcție în Franța.

Pe 15 mai 2004, Josh Findley a calculat cel mai mare număr prim cunoscut până la această dată, 224036583 − 1. Numărul conține șapte milioane de cifre. Pe 15 mai 2017, sculptura din bronz "Muza adormită" a lui Constantin Brâncuși s-a vândut la New York la casa de licitați Christie's cu suma de 57,3 milioane de dolari, un record pentru Brâncuși. Precedentul record, de 37,2 milioane de dolari, datează din februarie 2009, pentru o statuetă din lemn de stejar intitulată Madame L.R. (Portrait de madame L.R.). Pe 15 mai 2018, lucrarea La Jeune Fille Sophistiquée („Tânăra fată sofisticată”) a lui Constantin Brâncuși s-a vândut la casa de licitații Christie’s din New York cu suma de 71 de milioane de dolari, stabilind un nou record pentru artistul român.

Naşteri pe 15 mai

Pe 15 mai 1531 s-a născut Arhiducesa Maria de Austria, fiica împăratului Ferdinand I. Pe 15 mai 1567 s-a născut Claudio Monteverdi, compozitor italian. Pe 15 mai 1838 s-a născut Nicolae Grigorescu, pictor român. Pe 15 mai 1842 s-a născut Arhiducele Ludwig Viktor de Austria, fratele mai mic al împăratului Franz Joseph al Austriei. Pe 15 mai 1845 s-a născut Ilia Ilici Mecinikov, biolog rus, laureat al Premiului Nobel. Pe 15 mai 1859 s-a născut Pierre Curie, fizician francez, laureat al Premiului Nobel. Pe 15 mai 1881 s-a născut Marius Bunescu, pictor român.

Pe 15 mai 1937 s-a născut Madeleine Albright, politician ceh-american, al 64-lea secretar al Statelor Unite. Pe 15 mai 1942 s-a născut Ștefan Câlția, pictor român. Pe 15 mai 1951 s-a născut Frank Wilczek, fizician american, laureat al Premiului Nobel. Pe 15 mai 1953 s-a născut Mike Oldfield, compozitor si muzician englez. Pe 15 mai 1956 s-a născut Gino Iorgulescu, fotbalist român. Pe 15 mai 1960 s-a născut Rob Bowman, regizor și producător american de film. Pe 15 mai 1973 s-a născut Laura Codruța Kövesi, procuror român. Pe 15 mai 1981 s-a născut Zara Phillips, nobilă engleză, nepoata reginei Elisabeta a II-a. Pe 15 mai 1987 s-a născut Andy Murray, tenismen britanic. Pe 15 mai 1996 s-a născut Birdy, cântăreață, compozitoare engleză.

Decese pe 15 mai

Numeroase personalităţi şi-au pierdut viaţa, de-a lungul istoriei, într-o zi de 15 mai. În 1873 a murit Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Moldovei și al Țării Românești, primul domn al Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești și al statului național România. Pe 15 mai 1886 a murit Emily Dickinson, poetă americană. Pe 15 mai 1938 a murit Gheorghe Marinescu, medic român. Pe 15 mai 2008 a murit Willis Lamb, fizician american, laureat Nobel. Pe 15 mai 2009 a murit Nicolae Filip, fizician moldovean. Pe 15 mai 2014 a murit Jean-Luc Dehaene, politician belgian, prim-ministru al Belgiei. Pe 15 mai 2016 a murit André Brahic, astrofizician francez. Pe 15 mai 2018 a murit Cristian Țopescu, comentator sportiv român.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi început să căutaţi oferte la furnizorii de energie pentru perioada post-plafonare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰