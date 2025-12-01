Drumurile i-au purtat departe de ţară, dar cu inima sunt tot aici. Sute de mii de români din diaspora au sărbătorit în acest weekend Ziua Naţională cu muzică tradiţională, grătare şi, evident, fasole cu ciolan. Alături de ei s-au prins în hore, spanioli, italieni sau sud-coreeni, care au învăţat patru cuvinte simple: "La mulţi ani, România!"

În Coreea de Sud, o româncă le-a arătat asiaticilor o parte dintre tradiţiile şi bunătăţile culinare ale ţării. Localnicii s-au înghesuit la tarabe şi au savurat sarmalele şi zacusca gătite cu dragoste de comunitatea românească. Iar ţuica i-a impresionat pe degustătorii de ocazie.

În Europa, petrecerile românilor fac parte deja din calendarul oficial al comunităţilor locale. Primăria din Castellon de la Plana, regiune în care locuiesc peste 40.000 de români, a organizat în acest an cel mai mare festival dedicat Zilei Naţionale. Sute de persoane, români şi spanioli, s-au prins în hore, în timp ce grătarele sfârâiau pe margini. Cei mai mulţi participanţi au venit îmbrăcaţi în costume populare şi cu steaguri tricolore.

Scenele s-au repetat şi în Torrejon de Ardoz, o localitate de lângă capitala Madrid. După ce şi-au potolit dorul de casă cu mâncăruri de la un târg de produse tradiţionale, românii s-au delectat cu un concert de muzică populară.

Bucurie a fost şi la Torino, în Piazza Castello, unde a fost afişat un uriaş steag tricolor. Momentul a fost filmat şi de televiziunea de stat Rai, care a amintit că românii sunt comunitatea străină cea mai numeroasă în regiunea Piemont.

Mai la sud, în Sardinia, românii au închiriat un local şi au petrecut cu muzică populară.

