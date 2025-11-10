Sezonul nunţilor e aproape de final, dar nu şi cel al controalelor. Organizatorii de evenimente nu scapă de Fisc. Pentru că mulţi nu s-au conformat de bună voie şi nesiliţi de nimeni să transmită informaţiile cerute încă din vară de ANAF, începând din 10 noiembrie vor fi verificaţi chiar la locaţie.

Începând cu 10 noiembrie, Fiscul va controla 80 de operatori economici. Este vorba despre organizatorii de nunţi sau botezuri. Vrea să vadă dacă există facturi pentru banii încasați.

ANAF vrea să verifice și dacă firmele trec în acte toate persoanele care lucrează la evenimente. Cu alte cuvinte, să aibă contracte, să plătească taxele și să nu folosească muncă "la negru". În vară, ANAF a trimis o notificare firmelor prin care organizatorii trebuie să declare meniurile, avansul încasat și modalitatea de plată.

În urma conformării voluntare, in perioada iunie - septembrie 2025, la bugetul de stat, sumele declarate au fost mai mari cu 16,1%, impozitul pe profit declarat a crescut cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%. TVA-ul declarat a înregistrat o creștere de 20,32% comparativ cu anul precedent.

Cei care nu se conformează riscă să plătească amenzi în funcţie de prejudiciul pe care l-au făcut statului.

Florentina Lazăr

