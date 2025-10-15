16 octombrie, Sfântul Mucenic Longhin Sutaşul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
Joi, 16 octombrie, este prăznuit Sfântul Mucenic Longhin Sutaşul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Sfântul Mucenic Longhin Sutaşul a făcut parte din armata condusă de Pontiu Pilat. Conform crestinortodox.ro, el a fost cel care a avut în comandă paza Crucii la Răstignirea Domnului şi paza Sfântului Mormânt.
Datorită minunilor petrecute la moartea Domnului (pământul s-a cutremurat, soarele s-a întunecat, mormintele s-au deschis şi pietrele s-au despicat), acesta a mărturisit: "Cu adevărat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu" (Matei 27: 54).
Când iudeii au aflat de Învierea lui Hristos, au mers să-i mituiască pe soldaţi, ca aceştia să spună că trupul Domnului a fost furat de ucenicii Săi. Longhin, însă, nu s-a lăsat cumpărat, ci a lepădat centura militară şi s-a botezat împreună cu alţi doi soldaţi. Împreună cu cei doi a părăsit Ierusalimul şi a mers în Capadocia. Aici a convertit pe mulţi păgâni la creştinism.
Iudeii au insistat atât de mult ca Longhin să fie ucis, încât Pilat va trimite soldaţi să-l prindă şi să-l ucidă prin decapitare. Sfântul Longhin, cunoscându-şi sfârşitul, a ieşit în întâmpinarea soldaţilor şi i-a primit la el cu multă căldură.
Pe când soldaţii dormeau, Sfântul Longhin s-a rugat toată noaptea pentru ieşirea sufletului său. În zori, soldaţii au rămas uimiţi să afle că cel care i-a găzduit este cel căutat să fie ucis. Au dorit să nu-l omoare, dar Sfântul Longhin le-a cerut să împlinească porunca primită. Aceştia l-au decapitat, iar capul său a fost adus la Ierusalim ca Pilat să fie încredinţat de moartea acestuia.
