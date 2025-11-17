17 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 17 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 17 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 17 noiembrie

Pe 17 noiembrie 284, Dioclețian este proclamat împărat de soldații săi. Pe 17 noiembrie 474, Împăratul Leon al II-lea moare după o domnie de 10 luni. Este succedat de tatăl său, Zenon. Pe 17 noiembrie 1558 începe Epoca Elisabetană. Regina Maria I a Angliei moare și este urmată de sora ei vitregă, Elisabeta I a Angliei. Pe 17 noiembrie 1855, exploratorul britanic David Livingstone a devenit primul european care a văzut Cascada Victoria, una dintre cele mai mari cascade din lume, aflată la granița actuală dintre Zambia și Zimbabwe. Pe 17 noiembrie 1869 este inaugurat Canalul Suez, după 10 ani de construcție. Canalul Suez este cale navigabilă ce traversează istmul Suez, unind Marea Mediterană cu Marea Roșie. Pe 17 noiembrie 1872 este înființată Academia Navală Mircea cel Bătrân, din Constanța.

Pe 17 noiembrie 1963, în Austria este inaugurat Podul Europa, care facilitează legătura între Germania și Italia, prin Tirol. Pe 17 noiembrie 1989 au loc manifestațiile anticomuniste ale studenților din Praga, care au marcat începutul Revoluției de catifea. Pe 17 noiembrie 1996 are loc al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România. Emil Constantinescu, președintele Convenției Democrate Române, obține 54,41% din voturi, devenind noul președinte al României. Pe 17 noiembrie 2003, Arnold Schwarzenegger devine Guvernatorul Californiei. Pe 17 noiembrie 2019, primul caz cunoscut de COVID-19 este al unui bărbat în vârstă de 55 de ani care vizitase o piață din Wuhan, provincia Hubei, China.

Nașteri pe 17 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 17 noiembrie, de la împăratul roman Vespasian, născut pe 17 noiembrie 9, sau Regele Ludovic XVIII al Franței, născut pe 17 noiembrie 1755, şi până la mareşalul britanic Bernard Law Montgomery, născut pe 17 noiembrie 1887, sau Prințul Kiril al Bulgariei, născut pe 17 noiembrie 1895.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 17 noiembrie s-au născut personalităţi precum Regina Astrid a Belgiei, născut pe 17 noiembrie 1905, regizorul american Martin Scorsese, născut pe 17 noiembrie 1942, actorul american Danny DeVito, născut pe 17 noiembrie 1944, actriţa franceză Sophie Marceau, născută pe 17 noiembrie 1966, sau cântăreaţa americană Kat DeLuna, născută pe 17 noiembrie 1987.

Decese pe 17 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 17 noiembrie. Dintre acestea amintim pe Regina Maria I a Angliei, decedată pe 17 noiembrie 1558, Țarina Ecaterina cea Mare a Rusiei, decedată pe 17 noiembrie 1796, sculptorul francez Auguste Rodin, decedat pe 17 noiembrie 1917, sau mafiotul sicilian Salvatore Riina, decedat pe 17 noiembrie 2017.

România i-a pierdut într-o zi de 17 noiembrie, printre alţii, pe scriitoarea Elena Ghica, decedată pe 17 noiembrie 1888, biologul Emil Racoviţă, decedat pe 17 noiembrie 1947, sau actorul Constantin Rauțchi, decedat pe 17 noiembrie 1984.

