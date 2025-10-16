17 octombrie, Sfântul Proroc Osea. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 17 octombrie, este prăznuit Sfântul Proroc Osea, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Proroc Osea a fost fiul lui Beyri, din tribul lui Isahar. Conform crestinortodox.ro, a prorocit cu 800 de ani înainte de Naşterea lui Hristos, pe când evreii din Samaria au fost luaţi în robia asiriană.

El a certat cu asprime pe Israel şi pe Iuda pentru idolatria lor. A vestit pieirea Samariei şi a lui Israel din cauza păcatelor. Ne-a rămas de la el o carte în 14 capitole. El a vestit sfârşitul şi desfiinţarea jertfelor Vechiului Testament.

A prorocit în timpul domniei a patru regi, timp de aproape 30 de ani. Este primul proroc care prezintă legământul dintre Dumnezeu şi poporul Său ca pe legătura de dragoste dintre bărbat şi femeie.

Sfântul Proroc Osea a trecut la cele veşnice la adânci bătrâneţi.

