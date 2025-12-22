Evenimente în Bucureşti, marţi 23 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi ne apropiem cu paşi mari de Crăciun şi sfârşitul de an, ziua de marţi, 23 decembrie, încă aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 23 decembrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 23 decembrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 17.00, când se joacă piesa "Cine l-a ucis pe tata?", la Teatrul Metropolis - Sala Mare. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă, printre altele, "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti, sau "Orchestra Titanic", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Evadarea tăcută", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Rinocerii", la Teatrul de Comedie.

Concerte în Bucureşti, marţi 23 decembrie

Grupul Psaltic Tronos susţine un concert de colinde la Sala Dalles, de la ora 19.30. Orchestra Simfonică București susţine concertul "Christmas Glamour Gala", la Ateneul Român, de la ora 20.00.

Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Guz și Baletul Național "JOC" vă invită la un concert-spectacol susţinut la Sala Palatului, de la ora 19.30. La Berăria H, de la ora 20.30 se desfăşoară concertul "Cargo Christmas Rock 2025".

Târguri de Crăciun în Bucureşti, marţi 23 decembrie

În continuare bucureştenii se pot bucura de foarte multe târguri de Crăciun organizate în Bucureşti. Puteţi vizita, de exemplu, Târgul de Crăciun "Winter Wonderland", din Piața Alba Iulia, sau Târgul de Crăciun București din Piața Constituției.

De asemenea, încă sunt deschise Târgul "Crăciunul Nordului", de la Romexpo, Târgul de Crăciun "Tărâmul de Gheață", de la Parcul Lumea Copiilor, sau "Bucharest Downtown Christmas Market", din Piața Universității.

