18 decembrie, Cuviosul Daniil Sihastrul. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Joi, 18 decembrie 2025, este prăznuit Cuviosul Daniil Sihastrul, cuvios cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Daniil Sihastrul este cunoscut şi sub numele de "Daniil Schimonahul" sau "Daniil cel Nou", nume care nu mai fac posibilă confuzia cu prorocul din Vechiul Testament. Conform crestinortodox.ro, s-a născut la începutul secolului al XV-lea, într-un sat din apropierea oraşului Rădăuţi. Ajunge la Schitul Sfântul Lavrentie, la 6 kilometri de Putna, locul intrării sale în monahism. Din botez s-a numit Dumitru, iar prin călugărie s-a numit David. După ce primeşte marea schimă, ia numele Daniil.

S-a retras pe o stâncă de pe malul pârâului Viţeul, unde va dăltui un paraclis la care se mai vede şi azi pridvorul, naosul şi altarul, iar dedesubt o încăpere săpată tot în piatră, care îi va sluji drept chilie. Potrivit tradiţiei, Cuviosul Daniil i-ar fi prezis Sfântului Ştefan cel Mare că va urca pe tronul de domnie al Moldovei. După spusele cronicarului Ion Neculce, Cuviosul Daniil este cel care l-a îndemnat pe Ştefan Vodă să continue lupta împotriva turcilor şi tot de la el a venit şi îndemnul de a zidi Mănăstirea Putna.

Nu se cunoaşte data exactă a trecerii sale la cele veşnice, dar a fost înmormântat în partea sudică a pronaosului bisericii Mănăstirii Voroneţ. Pe piatra de mormânt aşezată de Sfântul Voievod Ştefan, stă scris: "Acesta este mormântul părintelui nostru David, schimnicul Daniil".

În 1547, din porunca mitropolitului Moldovei Grigorie Roşca, ucenic al său, chipul i-a fost zugrăvit, cu aureola de sfânt, deasupra uşii de la intrare, pe latura de miazăzi a bisericii. Pe pergamentul pe care Cuviosul Daniil îl ţine în mână stă scris: "Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă pe mine şi vă voi învăţa frica Domnului" (Psalmul 33, 11).

