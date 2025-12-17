Cadourile sub brad, luminiţele și mesele festive definesc, pentru mulți, imaginea Crăciunului. Pentru alții însă, sărbătorile vin la pachet cu stres, anxietate și tristețe. Psihologii vorbesc despre fenomenul cunoscut sub numele de "Christmas Blues" sau depresia de Crăciun, care transformă perioada festivă într-o adevărată povară emoţională, potrivit Mediafax.

De ce unii oameni urăsc Crăciunul. Explicaţia ştiinţifică pentru "Sindromul Grinch" - Sursa: Shutterstock

Un sondaj realizat în 2022 arată că 78% dintre oameni se simt mai stresați în timpul sărbătorilor. Doar 42% declară că iubesc Crăciunul. Restul de 58% îl urăsc.

Motivele sunt multiple. Consumerismul exagerat, presiunea cadourilor, centrele comerciale supraaglomerate, risipa de alimente și costurile ridicate ale decorațiunilor contribuie la un nivel crescut de stres. La acestea se adaugă presiunea socială, reflectată prin reuniuni de familie nedorite, apeluri telefonice făcute din obligație, zâmbete forțate și așteptarea constantă de a părea fericit.

Pentru persoanele singure, diferența dintre imaginea festivă a sărbătorilor și propria realitate poate amplifica sentimentul de izolare. Conflictele lăsate nerezolvate ies la suprafață, iar tensiunile din familie se intensifică. Specialiștii vorbesc despre o "poruncă nescrisă" a Crăciunului: obligația de a afișa fericirea, chiar și atunci când aceasta nu este trăită cu adevărat.

Articolul continuă după reclamă

Stresul se amplifică, când oamenii îşi fac cheltuieli, planuri şi, mai ales, aşteptări nerealiste. Psihologii numesc acest fenomen "Christmas Blues", un amestec de anxietate, depresie și epuizare emoțională.

Potrivit sondajului, 39% dintre oameni acuză viața privată și relațiile familiale. Alți 36% dau vina pe rudele cu care sunt obligați să împartă masa. Încă 39% se plâng de creșterea sarcinilor profesionale: bugetele și termenele limită se adaugă la suprasolicitarea festivă.

Crăciunul activează emoțiile şi e legat de amintirile din copilărie

Un studiu publicat în British Medical Journal explică fenomenul și din perspectivă neurologică. Creierul uman activează o rețea complexă de zone senzoriale, motorii și emoționale asociate cu Crăciunul. Pentru cei care au amintiri pozitive legate de sărbători, aceste zone sunt corelate cu plăcerea. Pentru ceilalți, ele nu sunt activate sau sunt asociate cu emoții negative.

Cu alte cuvinte, dacă Crăciunul a fost învățat ca experiență pozitivă, el continuă să fie perceput astfel. Dacă, dimpotrivă, este asociat cu stres, conflicte sau pierderi, devine un "coșmar" emoțional recurent, ceea ce popular este numit "Sindromul Grinch".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰