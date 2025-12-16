17 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 17 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 17 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 17 decembrie

Pe 17 decembrie 1538, Papa Paul al III-lea îl excomunică pe Regele Henric al VIII-lea al Angliei. Pe 17 decembrie 1777, în timpul Revoluției americane, Franța recunoaște în mod oficial Statele Unite. Pe 17 decembrie 1790, în timpul unor reparații la Catedrala din Mexico City se descoperă "Piatra Soarelui", inscripționată cu calendarul aztec. Piatra are 3,58 metri în diametru, 0,9 metri grosime și o greutate de 24 de tone. Pe 17 decembrie 1851 se înfiinţează Conservatorul de muzică din București, reînființat în 1864, din inițiativa lui Andrei Wachmann și a lui Ludovic Wiest. Pe 17 decembrie 1863, domnitorul Alexandru Ioan Cuza promulgă Legea secularizării averilor mănăstirești. În urma aplicării ei, 25% din suprafața agricolă a țării a intrat în patrimoniul statului.

Pe 17 decembrie 1903 a avut loc în Kitty Hawk, statul american Carolina de Nord, primul zbor cu un aparat mai greu decât aerul, realizat după planurile fraților Orville și Wilbur Wright. Durata zborului a fost de 12 secunde, timp în care a parcurs 37 de metri, la o înălțime de circa 10 metri. Pe 17 decembrie 1909 este adoptată de către Camera Deputaților "Legea privind sindicatele funcționarilor statului", care interzicea dreptul de asociere și de grevă tuturor salariaților statului, ai județelor și comunelor. Pe 17 decembrie 1942, în Al Doilea Război Mondial, guvernele britanic, american și sovietic au somat Germania să pună capăt măsurilor de exterminare a evreilor, sub amenințarea cu represalii. În acel moment, în urma aplicării "soluției finale", fuseseră ucise deja aproape două milioane de persoane. Pe 17 decembrie 1971, Marea Adunare Națională adoptă Legea nr. 24, a cetățeniei române, care prevedea pierderea cetățeniei române de către cei care pleacă din țară în mod clandestin sau fraudulos și de către cei care, aflându–se în străinătate, se fac vinovați de "fapte ostile". Pe 17 decembrie 1989, în timpul Revoluției din România, la ordinele lui Ceaușescu se trage în manifestanții din Timişoara, de la Piața Libertății până la Operă, în zona Podului Decebal sau pe Calea Lipovei. TAB-urile blochează intrările în oraș, elicopterele efectuează zboruri de supraveghere. Pe 17 decembrie 1989 se produce dizolvarea oficială a Poliției secrete est-germane (STASI). Pe 17 decembrie 2000 a avut loc reinaugurarea "Coloanei fără sfârșit", operă a sculptorului Constantin Brâncuși aflată din 16 septembrie 1996 în lucrări de restaurare. Pe 17 decembrie 2007 a început demolarea fostului Stadion Național. Noul stadion, numit Arena Națională, a fost inaugurat la 6 septembrie 2011.

Nașteri pe 17 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 17 decembrie, de la Regina Maria I a Portugaliei, născută pe 17 decembrie 1734, sau Prințul Joachim al Prusiei, născut pe 17 decembrie 1890, şi până la medicul român Dimitrie Bagdasar, născut pe 17 decembrie 1893, sau scriitorul francez Jacques Borel, născut pe 17 decembrie 1925.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 17 decembrie s-au născut personalităţi precum Papa Francisc, născut pe 17 decembrie 1936, fotbalistul român Nicolae Lupescu, născut pe 17 decembrie 1940, actriţa americană Milla Jovovich, născută pe 17 decembrie 1975, sau pilotul francez de raliuri Sébastien Ogier, născut pe 17 decembrie 1983.

Decese pe 17 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 17 decembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Grigore al VIII-lea, decedat pe 17 decembrie 1187, revoluţionarul sud-american Simón Bolívar, decedat pe 17 decembrie 1830, fizicianul britanic Lord Kelvin, decedat pe 17 decembrie 1907, Regele Leopold al II-lea al Belgiei, decedat pe 17 decembrie 1909, Cesária Évora, cântăreață din Insulele Capului Verde, decedată pe 17 decembrie 2011, sau Kim Jong-il, lider suprem al Coreei de Nord, decedat pe 17 decembrie 2011.

România i-a pierdut într-o zi de 17 decembrie, printre alţii, pe matematicianul Spiru Haret, decedat pe 17 decembrie 1912, actorul Ciupi Rădulescu, decedat pe 17 decembrie 2010, sau cântăreaţa Anca Pop, decedată pe 17 decembrie 2018.

