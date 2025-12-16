Calendarul zilelor libere legale 2026. Românii se pot bucura de mai multe minivacanţe

Ne apropiem de sfârşitul anului 2025, astfel că, pe lângă clasicul bilanţ de sfârşit de an, mulţi români se gândesc, deja, la ce le-ar putea aduce 2026, inclusiv din punctul de vedere al calendarului zilelor libere legale.

Sfârşitul de an 2025 vine cu multe zile libere legale pentru români. Asta pentru că avem liber atât în perioada Crăciunului, cât şi în perioada Anului Nou, iar cum cele două perioade pică la mijloc de săptămână există mulţi români care şi-au putut crea punţi între aceste libere legale şi zilele de weekend.

Iar trendul pare că se va menţine şi în noul an, 2026 venind cu un număr mare de zile libere legale care pică în zile care, în mod normal, ar fi lucrătoare, astfel că putem vorbi despre multe minivacanţe.

Calendarul zilelor libere legale 2026

Pe lângă clasicele zile considerate a fi din start nelucrătoare, zilele de sfârşit de săptămână, de weekend, în 2026 urmează să avem şi 18 zile libere legale, oferite cu diferite ocazii, iar această cifră ar putea creşte.

În primul rând vorbim despre zilele libere legale oferite de Anul Nou, respectiv 1 şi 2 ianuarie. Aceste zile pică, în 2026, joi şi vineri, astfel că românii le pot lega, fără probleme, de weekendul 3-4 ianuarie.

Iar prima minivacanţă din an poate fi mărită, de la caz la caz. Spunem asta pentru că sunt considerate zile libere legale şi şi zilele de marţi, 6 ianuarie 2026, Boboteaza, şi miercuri, 7 ianuarie, prăznuirea Sfântului Ioan Botezătorul. Este de aşteptat ca anumite companii, în funcţie de posibilităţi, să ofere angajaţilor minivacanţe chiar până luni, 12 ianuarie.

Zi liberă legală este considerată şi Ziua Unirii Principatelor Române sau Unirea Mică, aşa cum mai este cunoscut acest eveniment. Ziua Unirii Principatelor Române se sărbătoreşte pe 24 ianuarie zi care, din păcate, în 2026 pică într-o sâmbătă.

Apoi sărim direct la luna aprilie, când se oferă patru zile libere legale de Paşte. Paşte Catolic pică pe 5 aprilie 2026, iar Paştele Ortodox pică pe 12 aprilie 2026. Asta înseamnă că creştinii catolici primesc liber în perioada 3-6 aprilie 2026 (vineri, sâmbătă, duminică, luni), iar creştinii ortodocşi primesc liber în perioada 10-13 aprilie 2026 (de asemenea, vineri, sâmbătă, duminică, luni).

O altă zi liberă legală se oferă de 1 mai, iar cum 1 mai pică, în 2026, într-o zi de vineri, vorbim despre o nouă minivacanţă pentru români, minivacanţa care ar urma să deschidă, practic, sezonul estival.

Părinţii primesc zi liberă legală de 1 iunie, Ziua Copilului, dar aceasta pică, în 2026, în aceeaşi perioadă în care avem şi Rusaliile, duminică 31 mai - luni 1 iunie, astfel că toţi românii vor avea o nouă minivacanţă de trei zile.

Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mare, aduce o nouă zi liberă legală pentru români, însă 15 august 2026 pică într-o sâmbătă.

Iar finalul de an 2026 va veni cu noi minivacanţe. Spunem asta pentru că românii primesc liber atât de Sfântul Andrei, 30 noiembrie 2026, cât şi de Ziua Naţională a României, 1 decembrie 2026, iar cum cele două zile pică luni şi marţi, ele pot fi legate cu weekendul 28-29 noiembrie 2026.

Nu în ultimul rând, şi în 2026 primim două zile libere de Crăciun, 25 şi 26 decembrie. Cele două zile pică vineri şi sâmbătă, astfel că o să avem, practic, o nouă minivacanţă de trei zile.

Iar lista zilelor libere legale pentru 2026 ar putea creşte, în condiţiile în care se discută posibilitatea ca părinţii să primească liber şi pentru prima zi de şcoală a copiilor.

Calendar zile libere legale în 2026:

1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou

6 Ianurie – Boboteaza

7 Ianuarie – Sfantul Ioan Botezatorul

24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române

10 - 13 aprilie — Paște ortodox 2026

1 mai — Ziua Muncii

1 iunie — Ziua Copilului

31 mai (duminică) - Rusalii, 1 iunie (luni) — A doua zi de Rusalii

15 august — Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie — Sfântul Andrei

1 decembrie — Ziua Națională a României

25 decembrie, 26 decembrie — Crăciunul

