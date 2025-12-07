Antena Meniu Search
8 decembrie, Sfântul Cuvios Patapie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Luni, 8 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Cuvios Patapie, sfânt cu viaţa căruia, în general, oamenii sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 15:06
Sfântul Cuvios Patapie este prăznuit pe 8 decembrie Sfântul Cuvios Patapie este prăznuit pe 8 decembrie - doxologia.ro

Sfântul Cuvios Patapie a trăit în secolul al VII-lea, fiind originar din Tebaida Egiptului. Conform crestinortodox.ro, văzând încă de timpuriu deşertăciunea lumii, a ales viaţa călugărească, nevoindu-se mulţi ani în pustia Egiptului. Aici s-a închinat vieţii monahale, urmând lui Hristos şi petrecând întru toate nevoinţele trupului şi duhului spre curăţirea de patimi a omului lăuntric. 

Auzind oamenii despre virtuţile Sfântului Patapie, au început să vină în număr mare la locul de nevoinţă al sfântului, spre a dobândi de la el ajutor şi alinare vieţii lor chinuite. Temându-se însă de lauda oamenilor şi gândind că se va putea ascunde mai bine de oameni în mijlocul unei mari metropole decât în pustie,  a mers la Constantinopol. Aici şi-a ridicat o mică colibă în apropiere de Biserica Vlaherne. Ascuns în spatele zidului colibei lui şi necunoscut de nimeni, el şi-a continuat viaţa lui de nevoinţă sihăstrească, ca şi când ar fi fost în pustie.

Însă, lumina nu poate fi ascunsă sub obroc. A venit la Sfântul Patapie, purtat de rânduiala dumnezeiască, un copil orb din naştere. Sfântul Patapie s-a milostivit de el, s-a rugat lui Dumnezeu, iar copilul şi-a recăpătat vederea. Minunea aceasta l-a făcut cunoscut şi vestit pe Sfântul Patapie în tot Constantinopolul, iar oamenii  au început din nou să-l caute în numar mare pe cuvios spre a dobândi vindecare, mângâiere şi povaţă. 

Sfântul Patapie l-a vindecat pe un înalt demnitar de idropică făcând semnul crucii asupra lui şi ungându-l cu untdelemn sfinţit. Făcând cu mâna semnul crucii asupra unui tânăr, el a scos din el un diavol care îl chinuise vreme îndelungată. Multe alte minuni a săvârşit Sfântul Patapie, toate cu rugăciunea, întru Numele lui Hristos şi prin semnul Sfintei Cruci.

Potrivit Tradiţiei, moaştele Sfântului Patapie au fost aşezate într-o criptă, la o mânăstire, pentru a fi ferite de profanare. Cripta se află lângă un paraclis în care se oficiau slujbe în cinstea sfântului. În 1904, când s-a purces la lărgirea spaţiului liturgic, s-au dărâmat pereţii şi s-au descoperit moaştele Sfântului Patapie.

