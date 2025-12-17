18 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 18 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 18 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 18 decembrie

Pe 18 decembrie 218 î.Hr., în Al Doilea Război Punic, are loc Bătălia de la Trebia, în care forțele cartagineze, conduse de Hannibal, au învins armata Republicii Romane. Pe 18 decembrie 1271, Kublai Khan redenumește imperiul său "Yuan", marcând oficial începutul Dinastiei Yuan în Mongolia și China. Pe 18 decembrie 1352, Inocențiu al VI-lea este ales Papă. Pe 18 decembrie 1777, Statele Unite celebrează pentru prima oară Ziua Recunoștinței, marcând recenta victorie a rebelilor americani asupra generalului britanic John Burgoyne, la Saratoga. Pe 18 decembrie 1865, sclavia a fost abolită odată cu intrarea în vigoare a celui de-al 13-lea amendament din Constituția SUA. Pe 18 decembrie 1892, premiera baletului "Spărgătorul de nuci", de Ceaikovski, are loc la "Mariinsky Theatre" în St. Petersburg.

Pe 18 decembrie 1916, în Primul război mondial, Bătălia de la Verdun se încheie când forțele germane, sub conducerea lui Erich von Falkenhayn, sunt înfrânte de francezi, având 337.000 de victime. Pe 18 decembrie 1923, Muzeul Militar Național, creat în aprilie 1914 ca secție militară a Muzeului Național al României, a fost transformat în instituție de sine stătătoare. Pe 18 decembrie 1939, în Al Doilea Război Mondial, are loc bătălia de la Heligoland Bight, prima bătălie aeriană principală a războiului. Pe 18 decembrie 1944, în Al Doilea Război Mondial, 77 de bombardiere B-29 Superfortress și alte 200 de avioane din SUA atacă Hankow, China, o bază de aprovizionare japoneză. Pe 18 decembrie 1944, în Al Doilea Război Mondial, Armata a IV–a română intră pe teritoriul Cehoslovaciei pentru a participa la operațiunile militare desfășurate împotriva armatei germane. Pe 18 decembrie 1981 se înregistrează primul zbor al bombardierului strategic rus Tu-160, cel mai mare avion de luptă din lume și cea mai mare aeronavă supersonică. Pe 18 decembrie 2005, România devine vicecampioană mondială la handbal feminin la Campionatul Mondial de handbal din Rusia, fiind învinsă în actul final de țara gazdă, scor 28-23. Pe 18 decembrie 2022, echipa națională de fotbal a Argentinei a câștigat Cupa Mondială, după ce a învins echipa Franței.

Nașteri pe 18 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 18 decembrie, de la Regina Cristina a Suediei, născută pe 18 decembrie 1626, sau Arhiducele Franz Ferdinand al Austriei, născut pe 18 decembrie 1863, şi până la politicianul sovietic Iosif Vissarionovici Stalin, născut pe 18 decembrie 1878, sau politicianul german Willy Brandt, născut pe 18 decembrie 1913.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 18 decembrie s-au născut personalităţi precum cântăreţul şi actorul englez Keith Richards, născut pe 18 decembrie 1943, regizorul american Steven Spielberg, născut pe 18 decembrie 1946, actorul american Ray Liotta, născut pe 18 decembrie 1954, actorul american Brad Pitt, născut pe 18 decembrie 1963, rapperul şi actorul american DMX, născut pe 18 decembrie 1970, actriţa americană Katie Holmes, născută pe 18 decembrie 1978, cântăreaţa americană Christina Aguilera, născută pe 18 decembrie 1980, sau gimnasta româncă Ana Porgras, născută pe 18 decembrie 1993.

Decese pe 18 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 18 decembrie. Dintre acestea amintim pe lutierul italian Antonio Stradivari, decedat pe 18 decembrie 1737, animatorul american Joseph Barbera, decedat pe 18 decembrie 2006, scriitorul şi politicianul ceh Vaclav Havel, decedat pe 18 decembrie 2011, actriţa italiană Virna Lisi, decedată pe 18 decembrie 2014, sau actriţa americană Zsa Zsa Gabor, decedată pe 18 decembrie 2016.

România i-a pierdut într-o zi de 18 decembrie, printre alţii, pe scriitorul Bonifaciu Florescu, fiul lui Nicolae Bălcescu, decedat pe 18 decembrie 1899, actorul Gheorghe Cozorici, decedat pe 18 decembrie 1993, sau actriţa Rodica Tapalagă, decedată pe 18 decembrie 2010.

