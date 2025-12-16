Evenimente în Bucureşti, miercuri 17 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 17 decembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 17 decembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 17 decembrie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesa "Revizorul", la Teatrul Mic - Sala Studio. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Allegro, ma non troppo", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Secundar", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Ion Caramitru, sau "Nora", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Tristețe și bucurie în viața girafelor", la Teatrul Excelsior, "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Bani din cer", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, sau "Moara cu noroc", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin,

Concerte în Bucureşti, miercuri 17 decembrie

La Sala Dalles, de la ora 19.00, sunteţi aşteptaţi la un nou concert "Christmas Extravaganza", în timp ce la Teatrul Național de Operetă şi Musical "Ion Dacian", tot de la ora 19.00, sunteţi aşteptaţi la un concert "Merry Jazzy Christmas".

Ruxandra Donose susţine un concert extraordinar de muzică barocă la Sala Radio, de la ora 19.00. Andra susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 19.30. Trupa Dimitri’s Bats susţine un concert în Club Control, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 17 decembrie

În Cupa României la baschet masculin, în Sala Rapid, de la ora 20.00, se joacă meciul dintre Rapid Bucureşti şi Dinamo Bucureşti.

În Liga Naţională de volei masculin, miercuri se joacă, în Bucureşti, nu mai puţin de trei meciuri. De la ora 16.30, în Sala Rapid se joacă meciul dintre Rapid Bucureşti şi SCMU Craiova. De la ora 17.00, în Sala Mihai Viteazul se joacă meciul dintre Steaua Bucureşti şi CSM Corona Braşov. De la ora 19.00, în Sala Dinamo se joacă meciul dintre Dinamo Bucureşti şi CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti.

