Evenimente în Bucureşti, joi 18 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 18 decembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 18 decembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 18 decembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 18 decembrie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesa "Hello, Ceaușescu", la Teatrul de Comedie - Sala Studio. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Frumosul și Bestiile", la FF Theatre, "You Say Tomato", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, sau "Secundar", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Ion Caramitru.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Apropo, o să mor", la Teatrul Excelsior, "Obiceiuri necurate", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Enigma Otiliei", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, "Titanic vals", la Teatrul Odeon - Sala Majestic, sau "American Buffalo", la Teatrul de Artă.

Concerte în Bucureşti, joi 18 decembrie

Trupa E-an-na susţine un concert aniversar la Arenele Romane, de la ora 19.00. Alexander Sitkovetski susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Trupa Om la lună susţine un concert în Control Club, de la ora 20.00. Kaz Hawkins susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 20.00. Trupa Folk, Frate susţine un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00.

Petreceri în Bucureşti, joi 18 decembrie

De la ora 19.00, în T5 Social sunteţi aşteptaţi la o petrecere "Trivit Night", în care ambiţia de a câştiga un concurs se îmbină perfect cu atmosfera plăcută.

În Control Club, de la ora 22.00, sunteţi aşteptaţi la petreceri în care atmosfera ar urma să fie întreţinută de Leo sau britanicul Oblig.

