18 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 18 martie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 18 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 18 martie

Articolul continuă după reclamă

Pe 18 martie 37, Senatul roman anulează testamentul împăratului Tiberius și îl proclamă împărat pe Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, alias Caligula. Pe 18 martie 731 este ales papă Grigore al III-lea. Pe 18 martie 1241 înregistrăm prima invazie mongolă a Poloniei. Mongolii copleșesc armatele poloneze la Cracovia, în Bătălia de la Chmielnik, și jefuiesc orașul. Pe 18 martie 1314, Jacques de Molay, al 23-lea și ultimul Mare Maestru al Cavalerilor Templieri, este ars pe rug. Pe 18 martie 1438, Albert al II-lea de Habsburg devine rege al romanilor. Pe 18 martie 1584, după moartea Ţarului Ivan al IV-lea "cel Groaznic", fiul său, Feodor, cu handicap intelectual, ajunge la putere. Afacerile de stat sunt conduse de Boris Godunov. Pe 18 martie 1833 s-a constituit la Iași, din inițiativa medicilor Iacob Stanislau Cihac și Mihai Zotta, Societatea de Medici și Naturaliști, prima societate științifică din România. Pe 18 martie 1855, Podul suspendat de la Cascada Niagara, construit de John Augustus Roebling, primul pod permanent peste râul Niagara și primul pod suspendat din traficul feroviar, este inaugurat după patru ani de construcție. Pe 18 martie 1889, în lipsa succesorilor direcți în linie masculină a Regelui Carol I, s-a apelat pentru desemnarea moștenitorului la fratele mai mare al regelui și la fiii acestuia. Cel de-al doilea fiu al Prințului Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, Ferdinand, în vârstă de 24 de ani, acceptă succesiunea. Ferdinand este înfiat de Familia Regală Română și declarat prinț moștenitor la Tronul României, conferindu-i-se și titlul de Alteță Regală Principe de România. Pe 18 martie 1906, Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat din lume cu un aparat mai greu decât aerul. Pe 18 martie 1913, Regele George I al Greciei este asasinat, în recent eliberatul oraș Salonic, de către revoluționarul Alexander Schinas. Îi succede fiul său, Constantin.

Pe 18 martie 1921, Revolta marinarilor de la Kronstadt, de lângă Petrograd, împotriva guvernului sovietic rus este reprimată în sânge de Armata Roșie. În închisoarea din Kronstadt au loc împușcături în masă. Pe 18 martie 1922, în India, Mahatma Gandhi este condamnat la șase ani de închisoare, pentru nesupunere civilă, pedeapsă din care ispășește doi ani. Pe 18 martie 1925, cea mai violentă tornadă din istoria Statelor Unite a dus la moartea a 689 de oameni și rănirea altor 13.000. Pe 18 martie 1940, în Al Doilea Război Mondial, Adolf Hitler și Benito Mussolini se întâlnesc la Brenner, pentru a încheia o alianță împotriva Franței și a Marii Britanii. Pe 18 martie 1945, în Al Doilea Război Mondial, 1.250 de bombardiere americane efectuează cel mai puternic raid aerian asupra Berlinului din punct de vedere al încărcăturii de bombe. Pe 18 martie 1953, un cutremur a lovit vestul Turciei. Tragedia s-a soldat cu moartea a 250 de oameni. Pe 18 martie 1965, cosmonautul sovietic Alexei Leonov pășește pentru prima dată în afara unei nave spațiale, pentru 12 minute, devenind prima persoană care întreprinde o activitate extravehiculară. Pe 18 martie 1965, Marea Adunare Națională a ales ca președinte al Consiliului de Stat pe Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar ca președinte al consiliului de Miniștri pe Ion Gheorghe Maurer. Pe 18 martie 1990, doi bărbați, îmbrăcați în ofițeri de poliție, au furat 12 pânze, din care trei semnate de Rembrandt, de la Muzeul Boston din Massachusetts, Statele Unite ale Americii. Pânzele aveau o valoare totală estimată la aproximativ 500 de milioane de dolari. Făptașii nu au fost depistați, întrucât au distrus casetele cu înregistrările din muzeu și nu au lăsat amprente, iar operele furate au rămas definitiv pierdute. Pe 18 martie 1996, un incendiu într-un club de noapte din Quezon City, Filipine, s-a soldat cu moartea a 162 de oameni. Pe 18 martie 2002, în România începe un recensământ al populaţiei. Pe 18 martie 2011, în timpul "Primăverii arabe", 52 de persoane sunt ucise de către oameni înarmați de către guvern, în timpul protestelor din Yemen. Pe 18 martie 2015, Muzeul Național Bardo din Tunisia este atacat de oameni înarmați. 23 de persoane, aproape toate turiști, sunt ucise, iar cel puțin alte 50 de persoane sunt rănite. Pe 18 martie 2018, Vladimir Putin câștigă alegerile prezidențiale din Rusia, cu 76,3% din voturi, și își începe astfel al patrulea mandat în funcție.

Nașteri pe 18 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 18 martie, de la Regele Ioan al IV-lea al Portugaliei, născut pe 18 martie 1603, sau Regele Frederick al III-lea al Danemarcei și al Norvegiei, născut pe 18 martie 1609, şi până la politicianul american Grover Cleveland, născut pe 18 martie 1837, sau inginerul şi inventatorul german Rudolf Diesel, născut pe 18 martie 1858.

Tot într-o zi de 18 martie s-au născut şi personalităţi precum politicianul britanic Arthur Neville Chamberlain, născut pe 18 martie 1869, poetul şi matematicianul român Ion Barbu, născut pe 18 martie 1895, actorul român Ion Finteșteanu, născut pe 18 martie 1899, scriitorul şi politicianul român Mircea Ionescu Quintus, născut pe 18 martie 1917, Bartolomeu Anania, mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, născut pe 18 martie 1921, compozitorul român Horia Moculescu, născut pe 18 martie 1937, scrimerul român Ionel Drîmbă, născut pe 18 martie 1942, scriitorul român Horia Roman Patapievici, născut pe 18 martie 1957, regizorul francez Luc Besson, născut pe 18 martie 1959, actriţa şi cântăreaţa americană Vanessa Williams, născută pe 18 martie 1963, actriţa şi cântăreaţa americană Queen Latifah, născută pe 18 martie 1970, actorul român Adrian Văncică, născut pe 18 martie 1977, cântăreţul american Adam Levine, născut pe 18 martie 1979, pugilista română Steluța Duță, născută pe 18 martie 1982, sau jucătoarea română de tenis Irina Bara, născută pe 18 martie 1995.

Decese pe 18 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 18 martie. Dintre acestea amintim pe Papa Honoriu al III-lea, decedat pe 18 martie 1227, Țarul Ivan al IV-lea al Rusiei, decedat pe 18 martie 1584, Regele George I al Greciei, decedat pe 18 martie 1913, Regele Farouk I al Egiptului, decedat pe 18 martie 1965, Regele Umberto al II-lea al Italiei, decedat pe 18 martie 1983, regizorul, scenaristul şi dramaturgul britanic Anthony Minghella, decedat pe 18 martie 2008, sau actriţa britanică Natasha Richardson, decedată pe 18 martie 2009.

România i-a pierdut într-o zi de 18 martie, printre alţii, pe scriitorul şi publicistul Demostene Botez, decedat pe 18 martie 1973, actriţa Gina Patrichi, decedată pe 18 martie 1994, scrimerul Anton Pongratz, decedat pe 18 martie 2008, sau jurnalistul Șerban Iliescu, decedat pe 18 martie 2016.

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰