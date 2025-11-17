18 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 18 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 18 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 18 noiembrie

Pe 18 noiembrie 401, vizigoții, conduși de Regele Alaric I, traversează Alpii și invadează nordul Italiei. Pe 18 noiembrie 1180, Filip al II-lea devine rege al Franței. Pe 18 noiembrie 1494, Regele Carol al VIII-lea al Franței ocupă Florența, Italia. Pe 18 noiembrie 1626, Bazilica Sfântul Petru din Roma este sfințită de Papa Urban al VIII-lea, după o perioadă de construcție de 120 de ani. Pe 18 noiembrie 1916, Bătălia de la Somme, bătălia cu cele mai mari pierderi din Primul Război Mondial, se încheie după 140 de zile de lupte.

Pe 18 noiembrie 1928, Mickey Mouse, cunoscutul personaj din desenele animate ale lui Walt Disney, și-a făcut pentru prima oară apariția la Colony Theatre din New York, în filmul intitulat "Steamboat Willie". Pe 18 noiembrie 1976, Parlamentul spaniol a aprobat un proiect de lege care viza instaurarea democrației, după 37 de ani de dictatură. Pe 18 noiembrie 1978 are loc sinuciderea în masă din Jonestown - Jim Jones a determinat 900 dintre membrii sectei sale să comită omoruri și să se sinucidă la Jonestown, în Guyana, după ce unii membri ai sectei îl asasinaseră pe congressmanul american Leo Ryan. Pe 18 noiembrie 1991, în timpul Războiului de independență al Croației, Armata Populară Iugoslavă a capturat orașul croat Vukovar după un asediu de 87 de zile. Pe 18 noiembrie 2002 se deschide primul Muzeu de matematică din lume la Gießen, Germania.

Nașteri pe 18 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 18 noiembrie, de la Marele Duce Nicolae Nicolaevici al Rusiei, născut pe 18 noiembrie 1856, sau pictorul român Corneliu Baba, născut pe 18 noiembrie 1906, şi până la cântăreaţa britanică Amanda Lear, născută pe 18 noiembrie 1946, sau actorul american Delroy Lindo, născut pe 18 noiembrie 1952.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 18 noiembrie s-au născut personalităţi precum cântăreaţa britanică Kim Wilde, născută pe 18 noiembrie 1960, fotbalistul danez Peter Schmeichel, născut pe 18 noiembrie 1963, sau actriţa americană Chloë Sevigny, născută pe 18 noiembrie 1974.

Decese pe 18 noiembrie

O mulţime de persoane şi-au pierdut viaţa într-o zi de 18 noiembrie. Dintre acestea amintim pe scriitorul francez Marcel Proust, decedat pe 18 noiembrie 1922, scriitorul francez Maurice Renard, decedat pe 18 noiembrie 1939, fizicianul danez Niels Bohr, decedat pe 18 noiembrie 1962, sau rugbistul neo-zeelandez Jonah Lomu, decedat pe 18 noiembrie 2015.

România i-a pierdut într-o zi de 18 noiembrie, printre alţii, pe generalul Constantin Iordăchescu, decedat pe 18 noiembrie 1950, scriitorul Radu Tudoran, decedat pe 18 noiembrie 1992, actriţa Draga Olteanu Matei, decedată pe 18 noiembrie 2022, sau cântăreţul Benone Sinulescu, decedat pe 18 noiembrie 2021.

