18 septembrie, Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox
Joi, 18 septembrie, este prăznuit Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Sfântul Eumenie a vieţuit în secolul al VI-lea. Conform crestinortodox.ro, şi-a împărţit averea săracilor şi s-a călugărit. Atât de mult s-a umplut de harul Duhului Sfânt, încât a strălucit cu o lumină care nu putea fi ascunsă. Era asemeni versetului - "Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă" (Matei V, 14).
Datorită vieţuirii sale a fost ales episcopul Gortinei. Propovăduieşte Evanghelia la Roma şi în Tebaida Egiptului. Sfântul Eumenie a fost tatăl sărmanilor, bogăţia nevoiaşilor, mângâierea întristaţilor, vindecătorul bolnavilor şi făcător de minuni - în Tebaida, la o vreme de mare secetă a adus ploaie prin rugăciune; a îmblânzit un şarpe veninos, a scos afară demoni, a vindecat mulţime de bolnavi.
A trecut la cele veşnice în Tebaida. Moaştele sale au ajuns în Grecia, la Raxos, locul său de naştere.
