Antena Meniu Search
x

Curs valutar

18 septembrie, Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Joi, 18 septembrie, este prăznuit Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 17.09.2025 , 15:02
Sfântul Eumenie este prăznuit pe 18 septembrie Sfântul Eumenie este prăznuit pe 18 septembrie - doxologia.ro

Sfântul Eumenie a vieţuit în secolul al VI-lea. Conform crestinortodox.ro, şi-a împărţit averea săracilor şi s-a călugărit. Atât de mult s-a umplut de harul Duhului Sfânt, încât a strălucit cu o lumină care nu putea fi ascunsă. Era asemeni versetului - "Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă" (Matei V, 14).

Datorită vieţuirii sale a fost ales episcopul Gortinei. Propovăduieşte Evanghelia la Roma şi în Tebaida Egiptului. Sfântul Eumenie a fost tatăl sărmanilor, bogăţia nevoiaşilor, mângâierea întristaţilor, vindecătorul bolnavilor şi făcător de minuni - în Tebaida, la o vreme de mare secetă a adus ploaie prin rugăciune; a îmblânzit un şarpe veninos, a scos afară demoni, a vindecat mulţime de bolnavi.

A trecut la cele veşnice în Tebaida. Moaştele sale au ajuns în Grecia, la Raxos, locul său de naştere.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sfantul eumenie 18 septembrie sarbatoare sfantul eumenie praznuire sfantul eumenie
Înapoi la Homepage
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a?
Observator » Ştiri sociale » 18 septembrie, Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox