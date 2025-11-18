19 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 19 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 19 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 19 noiembrie

Pe 19 noiembrie 1377 apare prima atestare documentară a Castelului Bran, prin actul emis de Ludovic I de Anjou (1342-1382), prin care brașovenii primeau privilegiul de a construi cetatea "cu munca și cheltuiala lor proprie". Pe 19 noiembrie 1493, Cristofor Columb descoperă Porto Rico. Pe 19 noiembrie 1703, "Omul cu masca de fier", legendarul prizonier politic francez, moare la Bastilia. Pe 19 noiembrie 1819 este inaugurat Muzeul Prado din Madrid. Pe 19 noiembrie 1860 se încheie, la Timișoara, Conferința națională a fruntașilor politici români din Banat, convocată de Andrei Mocioni, care adoptă o moțiune pentru autonomia Banatului față de Ungaria sau încorporarea lui în Marele Principat al Transilvaniei.

Pe 19 noiembrie 1942, în Bătălia de la Stalingrad, forțele rusești, sub comanda Generalului Gheorghi Jukov, lansează Operațiunea Uranus, contraatacând și întorcând soarta bătăliei în favoarea trupelor sovietice. Pe 19 noiembrie 1977, președintele egiptean Anwar El Sadat devine primul lider arab al Orientului Mijlociu care a efectuat o vizită oficială în Israel. Pe 19 noiembrie 1979 începe Congresul al XII-lea al PCR, la care Constantin Pîrvulescu, unul din fondatorii partidului, a protestat în plen față de cultul personalitații creat în jurul familiei Ceaușescu. Drept urmare, în aceeași noapte, Pîrvulescu a fost evacuat din casa în care locuia. Pe 19 noiembrie 1985, în timpul Războiului Rece, la Geneva, președintele Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan, și liderul Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, se întâlnesc pentru prima dată. Pe 19 noiembrie 1998, "Portretul artistului fără barbă", tablou al lui Vincent van Gogh, este vândut la licitație pentru suma record de 71,5 milioane de dolari.

Nașteri pe 19 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 19 noiembrie, de la Regele Charles I al Angliei, Scoției, Irlandei și Franței, născut pe 19 noiembrie 1600, sau politicianul american James A. Garfield, născut pe 19 noiembrie 1831, şi până la folcloristul român Aron Densușianu, născut pe 19 noiembrie 1837, sau criticul literar român Monica Lovinescu, născută pe 19 noiembrie 1923.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 19 noiembrie s-au născut personalităţi precum vedeta americană de televiziune Larry King, născut pe 19 noiembrie 1933, actorul român Ioan Fiscuteanu, născut pe 19 noiembrie 1937, magnatul media american Ted Turner, născut pe 19 noiembrie 1938, politicianul român Emil Constantinescu, născut pe 19 noiembrie 1939, designerul de modă american Calvin Klein, născut pe 19 noiembrie 1942, actriţa americană Meg Ryan, născută pe 19 noiembrie 1961, actriţa americană Jodie Foster, născută pe 19 noiembrie 1962, sau actorul american Adam Driver, născut pe 19 noiembrie 1983.

Decese pe 19 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 19 noiembrie. Dintre acestea amintim pe compozitorul austriac Franz Schubert, decedat pe 19 noiembrie 1828, regizorul american Mike Nichols, decedat pe 19 noiembrie 2014, sau scriitoarea americană Rosalynn Carter, decedată pe 19 noiembrie 2023.

România l-a pierdut într-o zi de 19 noiembrie, printre alţii, pe scriitorul Alexandru Vlahuţă, decedat pe 19 noiembrie 1919.

