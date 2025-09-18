19 septembrie, Sfinţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 19 septembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont sunt prăznuiţi pe 19 septembrie - doxologia.ro

Sfinţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont au trăit în timpul Împăratului Probus (276-282), un persecutor al creştinilor. Conform crestinortodox.ro, ei au sosit în Antiohia în toiul unui festival păgânesc, când se aduceau jertfe zeului Apolo.

Pentru că nu au participat la aducerea jertfelor, au fost judecaţi, torturaţi şi aruncaţi în temniţă. Trofim şi Dorimedont au fost decapitaţi, iar Savatie şi-a dat duhul în temniţă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰