Video Ajunul Crăciunului 2025. Tradiții, obiceiuri și superstiții respectate de români

Este Ajunul Nașterii Domnului, o zi de hotar între post şi sărbătoare, dar şi o zi cu o încărcătură spirituală aparte.De ea se leagă o serie de obiceiuri, transmise din bătrâni, care se mai păstrează cu sfinţenie şi astăzi. 

de Angela Bertea

la 24.12.2025 , 10:17

Ajunul Crăciunului este o zi a liniștii, este un timp pentru rugăciune. În popor se spune că astăzi, în Ajunul Crăciunului, se ține post aspru, până la apariția primei stele pe cer, stea ce aduce aminte de cea de la Betleem care i a călăuzit pe magi spre prunctul Iisus.

Copiii pornesc din casă în casă pentru a colinda și vestesc astfel Nașterea Domnului.  În schimb, sunt răsplătiți cu mere, colaci care sunt făcuți de gospodine tot astăzi în Ajun dar și cu bani.

Din casă în casă merg și preoții cu icoana Nașterii Domnului iar seara în multe biserici se savârsesc slujbe religioase.

În multe zone ale țării, se crede că în Ajun nu este bine să împrumuți sau să dai din lucrurile casei, pentru a nu pierde norocul și a nu risipi belșugul. Totodată, unii împodobesc bradul iar seară cel mai important moment pentru copiii și nu numai este venirea lui Moș Crăciun, care lasă cadouri sub brad.

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

traditii superstitii craciun 2025
