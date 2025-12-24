Suntem în Ajunul Crăciunului, iar tradiţiile de sărbători sunt în plină desfăşurare în toată ţară. În Mioveni, aseară, sute de oameni au plecat la colindat pe drumul deschis de preoţi ce purtau icoane pe braţe. Au fost întâmpinaţi, pe tot parcursul traseului, de oameni care i-au răsplătit pentru fiecare urare. Din coşurile de nuiele, colindătorii şi-au luat mere şi covrigi, aşa cum se dădea odinioară.

Într-o perioadă extrem de agitată, când suntem cu toţii pe fugă, în oraşul argeşean Mioveni, timpul s-a oprit în loc preţ de câteva ceasuri. Sute de oameni, împreună cu un sobor de preoţi, au pornit la drum cu un singur gând - să aducă linişte în sufletele oamenilor.

Feţele bisericeşti au purtat pe braţe icoanele cu Naşterea Domnului, iar colindătorii au cântat într-un singur glas. Ca să îi răsplătească, oamenii au ieşit pe stradă purtând coşuri din nuiele, pline ochi cu mere şi covrigi. Cei mai fericiţi au fost, în mod evident, copiii.

Colindatul colectiv este şi o procesiune religioasă, care are loc cu o seară înainte de Ajunul Crăciunului. Iar dacă la punctul de plecare sunt doar câteva zeci de persoane, la final, Catedrala impunătoare din oraş devine neîncăpătoare.



"Avem ca punct terminus Catedrala generoasă ca spaţiu din Mioveni, unde sfinţii apostoli Petru şi Pavel ne ocrotesc şi unde vedem că se umple în mai puţin de 5 minute. Asta înseamnă că sute de oameni merg cu noi în cântare de colinde", spune Puiu Andrei Diaconescu, preot.

Colindul preoţilor de la Mioveni este o tradiţie, începută în urmă cu şase ani, dar care adună tot mai mulţi creştini de la un an la altul. Evenimentul are loc întodeauna pe data de 23 decembrie.

