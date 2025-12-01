2 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 2 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 2 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 2 decembrie

Articolul continuă după reclamă

Pe 2 decembrie 1409 este fondată Universitatea din Leipzig. Pe 2 decembrie 1492, Cristofor Columb descoperă Insulele Haiti. Pe 2 decembrie 1697 a fost deschisă catedrala londoneză "Sf. Paul". Pe 2 decembrie 1804, Napoleon Bonaparte a fost încoronat Împărat al Francezilor în Catedrala Notre-Dame din Paris (1804-1814) de către Papa Pius al VII-lea. Pe 2 decembrie 1805, pe parcursul Bătăliei de la Austerlitz, Armata lui Napoleon, în inferioritate numerică, a învins o armată ruso-austriacă comandată de Ţarul Alexandru I, într-o bătălie desfășurată în estul Cehiei de astăzi, lângă actualul oraș Brno. Pe 2 decembrie 1848, are loc încoronarea lui Franz Joseph I de Habsurg, împărat al Austriei (1848-1916) și rege al Ungariei din 1867. Pe 2 decembrie 1852, Napoleon al III-lea devine Împărat al Franței. Pe 2 decembrie 1861 era emis firmanul prin care se recunoștea dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza.

Pe 2 decembrie 1908, împăratul copil Pu Yi accede la tronul Chinei la vârsta de doi ani. Pe 2 decembrie 1915, Albert Einstein publică Teoria relativității generalizată. Pe 2 decembrie 1942, la Universitatea din Chicago (SUA), a fost efectuată prima explozie nucleară în lanț controlată. Pe 2 decembrie 1944, ca protest față de încercările de acaparare a puterii de către comuniști, miniștrii PNȚ și PNL din Guvernul Sănătescu își prezintă demisia. Este numit un nou guvern condus de Generalul Nicolae Rădescu. Pe 2 decembrie 1971, emiratele Abu Dhabi, Ajmān, Dubai, Fujairah, Sharjah și Umm al-Qaiwain s-au unit, dând naștere Emiratelor Arabe Unite. Pe 2 decembrie 1988, cargoul "Sadu" s-a scufundat aproape de capul digului de Nord al Portului Constanța. Naufragiul s-a soldat cu moartea a 22 marinari din cei 28 membri ai echipajului. Pe 2 decembrie 1989 începe procesul de încheiere a "Războiului Rece". Are loc întâlnirea la nivel înalt de la Malta dintre George Bush, președintele SUA, și Mihail Gorbaciov, președinte URSS, consacrată "noii ordini mondiale". Cei doi lideri declară că "Războiul Rece" s–a încheiat. Pe 2 decembrie 2015, 14 persoane au fost omorâte într-un atac terorist la San Bernardino, California, Statele Unite. Este cel mai grav atentat de pe teritoriul SUA, după cel din 11 septembrie 2001.

Nașteri pe 2 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 2 decembrie, de la politicianul român Dimitrie Lecca, născut pe 2 decembrie 1832, sau soprana greacă Maria Callas, născut pe 2 decembrie 1923, şi până la poetul român Nicolae Labiș, născut pe 2 decembrie 1935, sau actorul român Mitică Popescu, născut pe 2 decembrie 1935.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 2 decembrie s-au născut personalităţi precum compozitorul şi cântăreţul român Cornel Fugaru, născut pe 2 decembrie 1940, creatorul de modă italian Gianni Versace, născut pe 2 decembrie 1946, tenismanul şi antrenorul român de tenis Dumitru Hărădău, născut pe 2 decembrie 1951, jucătorul şi antrenorul sârb de baschet Vladimir Arnautović, născut pe 2 decembrie 1962, muzicianul român Leo Iorga, născut pe 2 decembrie 1962, actriţa americană Lucy Liu, născută pe 2 decembrie 1968, jucătoarea americană de tenis Monica Seleș, născută pe 2 decembrie 1973, cântăreaţa canadiană Nelly Furtado, născută pe 2 decembrie 1978, sau cântăreaţa americană Britney Spears, născută pe 2 decembrie 1981.

Decese pe 2 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 2 decembrie. Dintre acestea amintim pe conchistadorul spaniol Hernán Cortés, decedat pe 2 decembrie 1547, scriitorul francez Marchiz de Sade, decedat pe 2 decembrie 1814, Frederic de Hohenzollern-Sigmaringen, fratele mai mic al Regelui Carol I al României, decedat pe 2 decembrie 1904, traficantul columbian Pablo Escobar, decedat pe 2 decembrie 1993, sau politicianul francez Valéry Giscard D'Estaing, decedat pe 2 decembrie 2020.

De asemenea, într-o zi de 2 decembrie au mai murit şi personalităţi precum compozitorul şi pianistul român Dinu Lipatti, decedat pe 2 decembrie 1950, sau fotbalistul român Helmut Duckadam, decedat pe 2 decembrie 2024.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰