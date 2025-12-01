2 decembrie, Sfântul Proroc Avacum. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Marţi, 2 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Proroc Avacum, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Proroc Avacum a trăit cu 600 de ani înainte de Hristos. Conform crestinortodox.ro, a fost fiul lui Asafat, din seminţia lui Simeon. A prorocit despre robia Ierusalimului, despre pustiirea bisericii şi luarea poporului în robie.

Prorocul Avacum a murit cu doi ani înainte de întoarcerea iudeilor din robie. Din Sinaxar aflăm că "odată el a făcut fiertură şi a dumicat pâine în vas şi a zis către cei din casă - Eu mă duc departe şi de voi zăbovi, voi să duceţi pâine secerătorilor".

Acestea zicând, el a ieşit din casă şi i s-a arătat îngerul Domnului pe cale şi i-a zis: "Avacume, du prânzul pe care-l ai lui Daniil în Babilon, în groapa cu lei". Şi apucându-l îngerul Domnului de creştet l-a ridicat de părul capului şi l-a dus în Babilon deasupra gropii, în sunetul duhului său, în depărtare de 2.265 de stadii şi a strigat Avacum zicând: "Daniile, Daniile, primeşte prânzul pe care ţi l-a trimis ţie Dumnezeu". Şi Daniil a zis: "Ţi-ai adus aminte de mine, Dumnezeule, şi n-ai lăsat pe cei ce Te iubesc pe Tine".

Şi, sculându-se, Daniil a mâncat. Iar îngerul lui Dumnezeu iarăşi a pus pe Avacum la locul lui în pământul iudaic.

