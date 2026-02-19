20 februarie, Sfântul Leon, Episcopul Cataniei. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 20 februarie 2026, este prăznuit Sfântul Leon, Episcopul Cataniei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Leon a trăit în timpul Împăratului Heraclie (641-668). Conform crestinortodox.ro, a fost episcop în Catania, din insula Sicilia. El se îngrijea neîncetat de săraci şi bolnavi.

La un moment dat şi-a făcut apariţia, în Catania, vrăjitorul Eliodor. Acest vrăjitor înşela poporul cu diferite închipuiri. Va fi prezent şi la o Liturghie, unde va face diverse vrăji. În urma acestui fapt, Sfântul Leon îl va lega cu unul din capetele omoforului şi îl va duce în piaţa oraşului. Aici va porunci să se facă un foc mare şi va intra în el împreună cu vrăjitorul Eliodor. Sfântul Leon va ieşi din foc nevătămat, în timp ce vrăjitorul a fost ars cu desăvârşire.

Sfântul Leon a păstorit mulţi ani Episcopia Cataniei, aducând la credinţă multe persoane şi ajutând pe mulţi, fără să ţină seamă dacă sunt creştini sau nu. După trecerea sa la cele veşnice, moaştele sale au fost aşezate în Biserica "Sfânta Lucia".

