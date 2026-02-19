Antena Meniu Search
x

Curs valutar

20 februarie, Sfântul Leon, Episcopul Cataniei. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 20 februarie 2026, este prăznuit Sfântul Leon, Episcopul Cataniei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 12:48
Sfântul Leon, Episcopul Cataniei, este prăznuit pe 20 februarie Sfântul Leon, Episcopul Cataniei, este prăznuit pe 20 februarie - doxologia.ro

Sfântul Leon a trăit în timpul Împăratului Heraclie (641-668). Conform crestinortodox.ro, a fost episcop în Catania, din insula Sicilia. El se îngrijea neîncetat de săraci şi bolnavi.

La un moment dat şi-a făcut apariţia, în Catania, vrăjitorul Eliodor. Acest vrăjitor înşela poporul cu diferite închipuiri. Va fi prezent şi la o Liturghie, unde va face diverse vrăji. În urma acestui fapt, Sfântul Leon îl va lega cu unul din capetele omoforului şi îl va duce în piaţa oraşului. Aici va porunci să se facă un foc mare şi va intra în el împreună cu vrăjitorul Eliodor. Sfântul Leon va ieşi din foc nevătămat, în timp ce vrăjitorul a fost ars cu desăvârşire.

Sfântul Leon a păstorit mulţi ani Episcopia Cataniei, aducând la credinţă multe persoane şi ajutând pe mulţi, fără să ţină seamă dacă sunt creştini sau nu. După trecerea sa la cele veşnice, moaştele sale au fost aşezate în Biserica "Sfânta Lucia".

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sfantul leon 20 februarie sarbatoare sfantul leon praznuire sfantul leon
Înapoi la Homepage
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
Un pensionar s-a dus cu mașina la service să schimbe un bec. A aflat că-l costă 3.000 de euro
Un pensionar s-a dus cu mașina la service să schimbe un bec. A aflat că-l costă 3.000 de euro
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme?
Observator » Ştiri sociale » 20 februarie, Sfântul Leon, Episcopul Cataniei. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox