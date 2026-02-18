Lăsata secului pentru Postul Paştelui 2026. Tradiţii şi obiceiuri

Lăsata secului pentru Postul Paştelui 2026 marchează momentul de trecere de la perioada obișnuită a anului la cea mai lungă și mai importantă perioadă de post din calendarul ortodox. Această zi are o semnificație aparte în tradiția creștină, fiind ultima în care se mai pot consuma alimente de origine animală înainte de intrarea în Postul Mare.

Lăsata secului pentru Postul Paştelui 2026 marchează începutul uneia dintre cele mai importante perioade din calendarul ortodox. Este ultima zi în care se mai pot consuma alimente de dulce, înainte ca credincioșii să intre în Postul Mare, o etapă dedicată rugăciunii, cumpătării și pregătirii pentru sărbătoarea Învierii. În satele românești, dar și în multe familii de la oraș, Lăsata secului este însoțită de obiceiuri, mese festive și tradiții păstrate din generație în generație.

Ce înseamnă Lăsata secului

Termenul „lăsatul secului” vine din vechea exprimare „a lăsa sec”, adică a renunța la mâncărurile „de dulce” și a începe perioada de post. În tradiția ortodoxă, există două momente distincte:

Articolul continuă după reclamă

Lăsata secului de carne

Lăsata secului de brânză, ouă și lactate

După aceste zile, credincioșii intră în Postul Paștelui, care durează aproximativ 40 de zile, până la sărbătoarea Învierii.

Masa de Lăsata secului – ultima masă „de dulce”

În mod tradițional, Lăsata secului este marcată printr-o masă bogată, la care se adună întreaga familie. Se pregătesc bucate alese, iar în multe zone din țară se păstrează obiceiul de a mânca preparate din carne, brânzeturi, ouă și plăcinte.

Această masă are și un rol simbolic: reprezintă despărțirea de alimentele interzise în post și începutul unei perioade de cumpătare și reflecție.

Tradiții și obiceiuri populare

În diferite regiuni ale României, Lăsata secului este însoțită de obiceiuri specifice:

Focurile ritualice

În unele zone rurale se aprind focuri în curți sau pe dealuri, simbol al purificării și al alungării spiritelor rele.

Vizitele în familie - Este o zi dedicată împăcării și reunirii familiei. Se cere iertare rudelor și apropiaților, pentru a începe postul cu sufletul curat.

Superstiții de Lăsatul secului

În tradiția populară se spune că nu este bine să rămână resturi de mâncare „de dulce” în casă după Lăsata secului. De asemenea, se evită certurile și conflictele.

Semnificația spirituală a momentului

Dincolo de tradițiile populare, Lăsata secului are o profundă încărcătură spirituală. Este momentul în care credincioșii sunt chemați la introspecție, rugăciune și pregătire sufletească pentru perioada postului.

Postul Paștelui nu înseamnă doar restricții alimentare, ci și renunțarea la obiceiuri negative, la excese și la conflicte. De aceea, Lăsata secului este considerată o zi a împăcării și a reînnoirii spirituale.

Ce urmează după Lăsata secului

După această zi începe Postul Paștelui 2026, perioada de postire care precede sărbătoarea Învierii Domnului. În această etapă, credincioșii sunt îndemnați să combine abținerea de la anumite alimente cu rugăciunea, faptele bune și spovedania.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰